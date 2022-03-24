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Буде набагато дешевше: як українцям в Польщі та Європі вигідніше платити в магазинах

Готівка чи картка? Обидва способи оплати мають свої переваги.

24.03.2022
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Війна змусила мільйони українців залишити свої домівки та виїхати до Польщі та інших країн Євросоюзу. Однак життя у Європі недешеве, та ще й Національний банк постійно змінює обмеження щодо зняття коштів за кордоном. То як же українцям організувати свої фінанси під-час перебування в іншій країні? Знімати гроші в банкоматах чи віддати перевагу безготівковій оплаті?


Чим вигідна оплата карткою?

На сьогоднішній день українцям, що знаходяться закордоном, дозволяється знімати зі своєї карти кошти в еквіваленті 100 тис грн на день. Однак таке правило діє лише для власників валютних рахунків. Якщо ж картка у вас гривнева, то зняти з неї можна 100 тис грн на місяць. Виходить, що за місяць громадянин може перевести у готівку близько 3 тис євро. Такої суми великій родині, що вирішила пересидіти війну скажімо у Німеччині, на місяць може й не вистачити.

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Натомість безготівкові розрахунки за кордоном українські банки жодним чином не обмежують. Тож українці можуть купувати продукти та інші необхідні речі не хвилюючись, що перевищать якийсь ліміт і втратять доступ до своїх заощаджень.

Ще однією перевагою карткових розрахунків за кордоном є економія. Знімаючи гроші зі своєї української карти у банкоматі іншої країни ви втрачаєте щонайменше 1% у вигляді комісії. А при оплаті карткою знімається рівно та сума, яку вибив не терміналі касир. Жодних комісій та переплат.

У чому вигода від зняття готівки?

Готівка за кордоном звісно ж знадобиться. Адже далеко не всі торгові точки приймають картки. Приміром на місцевому ринку сільгосп-товарів ви навряд знайдете термінал. Тож невеличку суму «паперових грошей» бажано мати в кишені завжди.

Та є ще одна причина зняти готівку за кордоном. Зараз курс гривні на міжбанку зафіксований і становить 29,25 грн за дол. Та вже в найближчий час він може суттєво вирости. І тоді українці, що встигли зняти валюту по старому курсу, опиняться в набагато вигіднішому положенні.

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24.03.2022
1 хвилина на прочитання

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