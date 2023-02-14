Трьом знакам зодіаку до кінця лютого шалено щаститиме: Меркурій здійснить їх мрії

Меркурій, що з саме проходить через сузір’я Водолія і затримається в ньому до 2 березня, принесе удачу та щастя трьом зодіакальним знакам. У них налагодяться справи в особистому житті, а також чекає стрімке кар’єрне зростання.

За словами астрологів, нестримно щаститиме в цей період Тільцям, Левам та Терезам. Нестандартні та прогресивні ідеї представників цих знаків відкриють перед ними нові кар’єрні перспективи. Успіх не змусить на себе чекати.

Тілець

Народжені під цим сузір’ям в другій половині лютого відчують шалений приплив енергії. Цю енергію вони витратять на реалізацію професійних цілей і зуміють досягнути в цій справі неабияких успіхів. Завдяки старанням на роботі Тільці відчутно покращать своє матеріальне становище і зможуть витратити чималу суму грошей у власне задоволення.

В особистому житті Тільцям також пощастить. Самотні представники знаку відкриють своє серце і неодмінно знайдуть пару. А ті, хто вже у стосунках, краще пізнають свою другу половинку і ще більше в неї закохаються.

Лев

У найближчі кілька тижнів Леви мають великі шанси втілити свою мрію в життя. Головне не боятися та рішуче робити крок за кроком. Робочий проект, створення власного бізнесу чи довгоочікувана поїздка – у представників знаку все вдасться. Потрібно лише відкинути тривогу та повірити у власні сили.

В романтичній сфері на Левів також чекають приємні події. Вони просто випромінюватимуть чарівність, приваблюючи всіх навколо. А одруженим уродженцям знаку астрологи обіцяють новий захоплюючий етап у стосунках.

Терези

Проблеми на роботі, які довгий час переслідували Терезів, раптом закінчаться. Представники знаку почнуть викладатися на всі сто та продемонструють керівництву свої найсильніші сторони. Завдяки такій завзятості у роботі вони отримають підвищення зарплатні та значно покращать своє матеріальне становище.

Особисте життя Терезів в найближчі два тижні буде приносити їм виключно позитивні емоції. Гармонія в родині наповнить їх енергією та подарує натхнення. Самотні ж уродженці знаку зустрінуть людину, яка змусить їх замислитися про серйозні стосунки чи навіть одруження.