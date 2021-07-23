В Україні з’явився фейковий сайт ПриватБанку, який нібито діє від Коломойського

У ПриватБанку попередили клієнтів про існування підробного сайту, що використовує бренд державної фінустанови. Платформу для втілення нової схеми обману клієнтів виявила служба безпеки банку. За попередніми даними, своїх жертв злочинці заманюють пастку обіцянками заробити на вкладах у фінансову піраміду.





«Даний сайт є стовідсотково підробним. Він містить посилання на інвестиційні проекти, що насправді не існують. Також на порталі вказані посилання на офіційні сайти компаній, які точно не давали на це своєї згоди. Не кажучи вже про нелегальне використання айдентики ПриватБанку та низки інших юридичних осіб», – пояснили в офісі фінустанови.

Для того, щоб привабити якнайбільше клієнтів, шахраї пропонують їм надвисокі прибутки. Користувачам необхідно заповнити спеціальну форму, і з ними одразу ж зв’яжеться буцім-то співробітник банку.

Насправді ж сайт, який зареєстровано у США, просто «розкручує» українців на гроші. Отримавши заповнену форму, шахраї передзвонюють клієнту та «опрацьовують» його.

У ПриватБанку пояснили, що така схема є дуже поширеною поміж аферистів та використовує типові елементи фінансової піраміди. Не менш важливий тут і психологічний фактор, а також вміле хакерство. Та у державній фінустанові пообіцяли зробити все можливе для якнайшвидшого припинення діяльності махінаторів. Для цього керівництво ПриватБанку вже звернулося із заявою до правоохоронних органів.

Цікаво, що для підвищення довіри до фейкового ресурсу шахраї використали ім’я засновника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Вони розмістили на порталі заяву, у якій колишній власник фінустанови розповідає, що вирішив допомогти співвітчизникам у складні післяпандемічні часи, та заразом підтримати економіку України. Позатим на сайті також міститься й калькулятор доходів.

Тож у банку закликають клієнтів бути уважними та кожного разу, заходячи на сайт компанії, перевіряти правильність електронної адреси. Якщо ж ви не впевнені в обраному ресурсі, ні в якому разі не вводьте свої особисті дані.