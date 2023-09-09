Роботодавців та виші зобов’язали повідомляти в ТЦК про жінок, які мають стати на військовий облік

З 1 жовтня 2023 року жінки в країні, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов’язані ставати на військовий облік. Роботодавці зобов’язані інформувати військові комісаріати про таких працівниць, яких можуть викликати на службу.

Деталі

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік у місцевих центрах комплектування та соціальної підтримки, якщо вони цього ще не зробили.

Експертка з правових питань Галина Токмач пояснила, що саме роботодавець зобов’язаний повідомляти відповідні територіальні центри комплектування (ТЦК) та центри соціального захисту населення (ЦЗ) про працівниць з відповідною освітою. Ці військові комісаріати мають право викликати жінок через їхніх роботодавців для постановки на військовий облік.

Штрафи за невиконання вимог

Жінки, які не з’являються до військкомату за викликом без поважних причин, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від 850 до 1700 грн. У більш серйозних випадках ухилення від явки до військкомату може бути застосована адміністративна відповідальність. Більш серйозні випадки ухилення можуть призвести до кримінальної відповідальності за статтею 337 Кримінального кодексу України, після офіційного попередження. Покарання передбачає штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до року виправних робіт.

Однак постановка на військовий облік не обов’язково призводить до мобілізації.

Перехідний період

Для жінок, які здобули освіту до набрання чинності законодавчих змін 30 грудня 2022 року, передбачено пільговий період. Вони мають право до кінця 2026 року працювати як невійськовозобов’язані.

Хто має стати на військовий облік

Згідно з чинним законодавством, з 1 жовтня 2023 року обов’язковій військовій реєстрації підлягають

лікарі

фармацевти

Установи, де працюють жінки у цих сферах, повинні повідомляти про них військові комісаріати. Навчальні заклади також повинні надавати інформацію про таких студенток до військкоматів за два місяці до їхнього випуску.

Необов’язкова реєстрація

Жінки, які мають інші професії, пов’язані з військовою службою, все ще можуть добровільно стати на військовий облік.

Варто зазначити, що наразі у Верховній Раді немає планів щодо розширення переліку професій, які вимагають обов’язкової реєстрації жінок для проходження військової служби в обов’язковому порядку.