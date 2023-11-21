Стосується всіх абонентів Київстар: в офісі Президента озвучили важливі наміри

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма заявив про значну ймовірність запровадження санкцій та конфіскації активів провідного оператора мобільного зв’язку в Україні “Київстар”. Про це він повідомив в інтерв’ю “Економічній правді”.

Шурма, який курує економічний сектор у команді президента Володимира Зеленського, зазначив, що наразі влада вивчає правову базу для таких дій. Активно розглядається можливість введення санкцій і подальшої конфіскації активів “Київстару”.

Відповідаючи на питання, чи можуть санкції передбачати часткову або повну конфіскацію компанії, Шурма уточнив, що експерти з юридичних питань оцінюють ситуацію. Він підкреслив, що це не одностороннє рішення однієї особи, а колективний аналіз за участю багатьох інституцій.

Нагадаємо, що 4 жовтня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт активів російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, які перебувають під санкціями. Це рішення торкнулося 20 суб’єктів господарювання, у тому числі фінансово-кредитних установ, загальною вартістю понад 17 мільярдів гривень. Серед постраждалих активів – найбільший мобільний оператор України “Київстар”, 100% корпоративних прав якого спочатку були заарештовані Шевченківським судом.