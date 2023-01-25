В Україні назвали список товарів, які скоро не можна буде купити за готівку

В Україні збираються заборонити розраховуватися за підакцизні товари готівкою. В цьому випадку купувати алкоголь, сигарети та навіть бензин українці зможуть лише за умови оплати картою. Таким чином чиновники мають намір вивести алкогольний та тютюновий ринки, а також ринок пального з тіні.

Про нову ініціативу розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Він наголосив, що на сьогоднішній день доля нелегального ринку алкоголю та тютюну сягають просто «космічного» показника. В тіні знаходиться близько 30% тютюнового бізнесу, а з ринком алкоголю все ще гірше.

Шурма зазначив, що перш за все відбудуться суттєві зміни у процедура адміністрування податків. Зокрема в Офісі президента обговорюють введення електронного акцизу у вигляді QR-коду.

Другим нововведенням стане переведення розрахунків за алкоголь, тютюнові вироби та пальне у безготівковий формат. Тобто придбати підакцизні товари за готівку українці просто не зможуть. А це означає, що всі прибутки від таких товарів будуть під контролем держави.

Заступник керівника ОП також зауважив, що такий формат розрахунків в Україні вже був застосований під час паливної кризи навесні 2022 року. Тоді майже всі постачальники перевели своїх клієнтів на безготівкову оплату картами чи за допомогою додатків своїх торгових мереж.

Щоправда українцям знадобився деякий час, щоб адаптуватися до нових правил. Та вже за два-три тижні бізнес із продажу пального вдалося практично повністю «відбілити». Таку саму систему зараз планують застосувати у стосунку до алкоголю та тютюну. Адже за умови оплати цих груп товарів картою у продавців не буде можливості уникнути сплати акцизу.

Ростислав Шурма додав, що систему безготівкової оплати підакцизних товарів все ще розробляють. Запровадження ж цієї системи буде відбуватися на тлі підвищення податків на так зване «шкідливе споживання». Тобто зазом зі зміною способу оплати, значно зросте й акциз на алкоголь, тютюн та пальне.