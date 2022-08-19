Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 28 августа

Общий фон предстоящей недели скорее напряженный. В делах возможны вспыльчивость и нетерпеливость, в личной жизни — непостоянство и потребность в новизне. Помогать будут сильно работающая интуиция и глубинная энергия, которая позволит действовать мощнее и сделать больше, чем обычно.





Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя принесет романтические моменты и максимальный расцвет чувств и эмоционального восприятия. Следует полностью отдаться этой сфере жизни, раскрываться эмоционально, улучшать ваши отношения.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя обещает непостоянство в личной жизни, эмоциональные перепады, непоследовательность и сложности в романтической сфере. Неделя для вас неблагоприятная. Постарайтесь не фокусировать внимание на возможной неудовлетворенности.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя принесет энергии флирта, новых знакомств, приятных контактов. Неделя также подойдет для того, чтобы раскрыться в общении с близкими людьми, улучшить личные отношения.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит относительно спокойная неделя. Помогать будут ясность и порядок в уме. Мешать могут сильные эмоциональные перепады, зачастую, правда, спрятанные внутри и незаметные для взгляда окружающих.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя обещает максимальный расцвет чувств, приливы нежности и согласие с окружающими. Это очень благоприятная неделя, когда вы сможете полностью прочувствовать радость жизни, во всем находить положительные стороны, и открыто выражать симпатию другим людям. Впитывайте эти энергии, чтобы потом подарить окружающим лучшее, что в вас есть.

Дева — гороскоп на неделю

Девы предстоящую неделю проведут относительно спокойно. В делах — порядок, в уме — ясность, в жизни — равновесие. В целом, вы можете пока плыть по течению и не проявлять инициативу.

Весы — гороскоп на неделю

Весам неделя принесет раскрытие чувств и, может быть, избыточную тягу к удовольствиям. Вам следует особое внимание уделить социальным контактам — знакомствам, общению, флирту, а также развитию личных отношений.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов продолжается напряженный период. Главные сложности связаны с личной жизнью, эмоциональной неудовлетворенностью, ненасытной потребностью в чувственных удовольствиях. Возможны крайности в поведении и непредсказуемые поступки.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит позитивная неделя. Вы будете как никогда обаятельны, привлекательны для противоположного пола, да и вообще для всех окружающих. Это отличная неделя, чтобы «строить мосты»: заводить знакомства, приходить к компромиссу по спорным вопросам. Неделя также очень хороша для романтических отношений и личной жизни.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги на предстоящей неделе продолжат делать то, что запланировали ранее. Неделя для вас будет протекать относительно спокойно, резких и неожиданных событий не предвидится. В данном случае на вас мало будут влиять планетарные энергии.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на предстоящей неделе будут искать согласия и гармонии в личной жизни, но так их и не достигнут. А возможно вы станете инициатором размолвки или разрыва отношений. Неделя неблагоприятна для романтической сферы и личной жизни.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит относительно спокойная неделя. Лучше всего заняться подведением итогов, «реставрацией» своего эмоционального мира, замедлиться и обрести душевный покой. Вы сможете вернуться к своим глубинам и духовным истокам. А активные внешние инициативы пока будут не слишком уместны.