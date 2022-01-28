Через два дні в Україні різко піднімуть ціни на пакети в магазинах

З 1 лютого в усіх торгових точках країни суттєво здорожчають поліетиленові пакети. Ритейлерів змусять продавати їх не дешевше, аніж по 2 грн за одиницю. Зараз же у більшості торгових точок пластикові пакети клієнтам пропонують дише за 1-12 копійок. Тобто із ціна збільшиться принаймні у 20 разів.





Таке нововведення стане вже другим кроком у процесі впровадження закону про обмеження обігу пластику в країні. Раніше, 10 грудня 2021-го року, магазини та супермаркети вже змусили встановити на пакети, які вони пропонують покупцям, хоча б мінімальні ціни. Такі ціни Кабмін визначив самостійно. Ритейлери могли реалізовувати пакети не дешевше, аніж:

по 2 грн – пакети без бокових складок й ручок;

по 2,5 грн – пакети з боковими складками або ручками;

по 3 грн – пакети і з ручками, і зі складками.

Такі ціни передбачені для пакетів, цупкіших за 50 мкм. Що до тонких пакетів, то їх згідно із новим законом, вилучать з обігу вже 10 березня поточного року.

Не поширюється закон про обмеження обороту пластику на пакети для фасування м’яса, риби, круп та інших сипучих товарів, а також льоду. Їх як первинну упаковку ритейлери зможуть використовувати аж до кінця 2022 року.

За допомогою покрокового впровадження обмежень громадян намагаються відучити від користування пластиком. За даними Мінекономіки один українець протягом року використовує понад пів тисячі поліетиленових пакетів. Такий показник є неприпустимим з точки зору екології. Адже пластик розкладається понад 100 років, забруднюючи навколишнє середовище.

Після підняття цін та повного вилучення з обігу поліетиленових пакетів, уряд вже планує наступні кроки в напрямку скорочення обігу пластику. Зокрема незабаром в Україні можуть суттєво збільшити вартість пластикових пляшок. Нову ціну закладатимуть у вартість напоїв, що розфасовані у такі пляшки.

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