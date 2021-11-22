Курс долара стрімко зростає: поточна ситуація і прогноз на новий тиждень

Фахівці розповідають про два варіанти розвитку подій.





Минулого тижня доларові інвестори сильно зраділи. За минулий тиждень долар подорожчав на 36 копійок в середньому. Виходить, що ті, хто минулого тижня тому купив валюту приблизно по 26,20 зміг заробити по 25 копійок на кожному доларі.

Що сталося з курсом долара за тиждень

Долар почав зростати 10 листопада, але тільки минулого понеділка відбувся значний стрибок – він виріс на 10 копійок. На цьому рівні долар був аж 7 тижнів тому.

Різниця між курсами купівлі-продажу збільшилася незначно, всього на 2-3 копійки. Деякі фінансові установи перед вихідними скуповували долар по 26.30 і реалізовували по 26.70, щоб нажитися на ажіотажі.

Національний банк, який зміцнив гривню на 9 копійок минулого понеділка, вже з вівторка по четвер послабив її відразу на 40 копійок. У п’ятницю гривня подорожчала на 7 копійок. Щодо понеділка 22 листопада, то регулятор знову планує змвцнити гривню на 13 копійок, зупинившись на курсі 25, 57 грн за долар.

Аналіз ситуації на ринку

Зростання курсу фахівці пов’язують відразу з декількома факторами. Найбільш значущим є поява на ринку великого покупця. 17 листопада стався великий викуп гривневих облігацій, при цьому нерезиденти не поспішають купувати нові облігації. Потім приєдналися спекулянти і вплинули на курс.

До того ж на аукціоні з продажу гривневих облігацій отримані гірші результати, ніж минулого тижня. Україна отримала всього 8 млрд. грн., що на третину менше запланованого.

За даними Нацбанку, за минулий тиждень нерезиденти “скинули” гривневі облігації на суму 1,86 млрд. грн., що приблизно на рівні минулого місяця. Це теж створює загрозу для стабілізації курсу гривні, а ситуація ускладнюється кризою в енергетиці.

Чого очікувати в найближчий тиждень

Експерти дають два прогнози, залежно від розвитку подій. Якщо покупка енергоносіїв триватиме в тому ж темпі, тобто буде великий попит на валюту, то долар впевнено досягне 27 грн. Якщо ні – курс зупиниться на рівні 26,3 грн.

Продавати долар або скуповувати

Фахівці вже не впевнені, що гривня зміцниться. Але гривневі депозити все ще залишаються більш вигідними, тому залучають українців. При цьому експерти рекомендують потроху переводити заощадження у валюту, оскільки спрогнозувати подальшу ситуацію складно.

В цілому вкладати у валюту все так само прибутково як і раніше. Але долар краще купувати не в максимальному курсі. Тільки так в середньостроковій перспективі можна отримати прибуток. У будь-якому випадку краще зберігати частину заощаджень у гривні, а частину в доларах. Так ви зможете контролювати ситуацію.