Курс доллара стремительно растет – текущая ситуация и прогноз на новую неделю

Специалисты рассказывают о двух вариантах развития событий.





На прошлой неделе долларовые инвесторы сильно обрадовались. За прошлую неделю доллар подорожал на 36 копеек в среднем. Получается, что те, кто на прошлой неделе назад купил доллары примерно по 26,20 смог заработать по 25 копеек на каждом долларе.

Что случилось с курсом доллара за неделю

Доллар начал расти 10 ноября, но только в прошлый понедельник произошел значительный скачок. Доллар вырос на 10 копеек. На этом уровне доллар был аж 7 недель назад.

Разница между курсами купли-продажи увеличилась незначительно, всего на 2-3 копейки. Некоторые финансовые учреждения перед выходными скупали доллар по 26.30 и реализовывали по 26.70, чтобы нажиться на ажиотаже.

Национальный банк, который укрепил гривну на 9 копеек в прошлый понедельник, уже со вторника по четверг послабил гривну сразу на 40 копеек. В пятницу гривна подорожала на 7 копеек. Касательно понедельника 22 ноября, то регулятор снова планирует ослабить гривну на 13 копеек, остановившись на курсе 25, 57 грн за доллар.

Анализ ситуации на рынке

Рост курса специалисты связывают сразу с несколькими факторами. Наиболее значимым является появление на рынке крупного покупателя. 17 ноября произошел крупный выкуп гривневых облигаций, при этом нерезиденты не спешат покупать новые облигации. Затем присоединились спекулянты и повлияли на курс.

К тому же на аукционе по продаже гривневых облигаций получены худшие результаты, чем на прошлой неделе. Украина получила всего 8 млрд. грн., что на треть меньше запланированного.

По данным Нацбанка, за прошедшую неделю нерезиденты «скинули» гривневые облигации на сумму 1,86 млрд. грн., что примерно на уровне прошлого месяца. Это тоже создает угрозу для стабилизации курса гривны, а ситуация усугубляется кризисом в энергетике.

Чего ожидать в ближайшую неделю

Эксперты дают два прогноза, в зависимости от развития событий. Если покупка энергоносителей продлится в том же темпе, то есть будет большой спрос на валюту, то доллар уверенно достигнет 27 грн. Если нет – курс остановится на уровне 26,3 грн.

Продавать доллары или скупать

Специалисты уже не уверены, что гривна укрепится. Но гривневые депозиты все еще остаются более выгодными, поэтому привлекают украинцев. При этом эксперты рекомендуют понемногу переводить сбережения в валюту, поскольку спрогнозировать дальнейшую ситуацию сложно.

В целом вкладывать в валюту все так же прибыльно как и раньше. Но доллар лучше покупать не в максимальном курсе. Только так в среднесрочной перспективе можно получить прибыль. В любом случае лучше хранить часть сбережений в гривне, а часть в долларах. Так вы сможете контролировать ситуацию.