У Польщі перевіряють житло українських біженці

Зараз у Польщі проходять масові перевірки житла. Інспектори перевіряють місцевих жителів, а саме: чи користуються ті радіо та телевізорами з антенами. Якщо і пристрої є у домі чи квартирі, але вони не зареєстровані, то винний має сплатити штраф на сотні злотих. Українські біженці також можуть потрапити у неприємну ситуацію.

Незнання закону не звільняє від відповідальності. Саме тому українцям, які проживають у Польщі буде корисно знати про Закон про абонплату, що діє з 2005 року. Згідно із чинним законом люди мають робити внески за радіо та аналогове телебачення з 2013 року.

З 2023 року тарифи будуть наступними:

За використання телебачення, що працює від антен 27,3 зл.

За використання радіоприймачів 8,7 зл.

Саме таку вартість щомісяця сплачуватимуть усі, хто проживає у Польщі. Неважливо, людина є громадянином чи біженцем. У тому випадку, коли у будинку чи квартирі є незареєстровані прилади радіо та телебачення, винний має сплатити штраф у розмірі 819 злотих за ТБ та 261 злотий за радіоприймач. Сьогодні 1 злотий — це 8,45 грн. Тому сума для українців і справді чимала.

Інспектори ходять по будинках та складають акти: описують кількість незареєстрованих приймачів, якщо ті є та самостійно встановлюють розмір штрафу. Штраф має бути у 30 разів вищий за розмір місячної абонплати на момент перевірки. Тому вже зараз можна ставити питання власникам житла, яке люди винаймають, та реєструвати те, що є чи позбавлятися від цієї техніки.

Юристи радять українцям, які проживають у Польщі, більше цікавитись законами країни. Наприклад, багато хто не знає, що за розмову по телефону під час переходу дороги по пішохідному переходу тут сплачують штраф у розмірі 300 злотих. Чи, наприклад, якщо людина переходить дорогу уночі без світлових елементів, вона має сплатити 100 злотих штрафу.