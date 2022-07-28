Астролог розповів, коли українські захисники звільнять Донбас, Херсон та Крим: відлік пішов

Серпень стане переломним моментом у війні. Росія ослабне та почне здавати свої позиції. Ситуація на фронті буде розвиватися на користь збройних сил України. Однак на миттєву перемогу розраховувати не варто, адже повернення захоплених ворогом територій триватиме щонайменше до кінця 2022 року.





Такий прогноз щодо майбутніх подій українсько-російської війни дав відомий астролог Дмитро Уранус. Він зазначив, що в перших числах серпня планета Марс з’єднається з Ураном в знаку Тільця та Місячним Вузлом. Це дуже рідкісне явище, яке востаннє спостерігалося аж 167 років тому.

Саме тоді, у 1855 році союзні війська почали наступ на Севастополь, який згодом призвів до нищівної поразки російської імперії у Кримській війні. Тож таке поєднання планет є дуже символічним і багатообіцяючим для України.

Уранус вважає, що події, які мали місце понад півтора століття тому, знову повторяться. Російські війська не зможуть протистояти ЗСУ, програють війну та змушені будуть віддати всі захоплені в ході бойових дій українські землі.

Астролог також розповів, як буде проходити звільнення Донбасу, Херсону та Кримського півострова. Отож звільнення Донеччини та Луганщини завершиться приблизно у жовтні. Далі українські захисники візьмуться за південні регіони, зокрема Херсонщину. Місія із повернення прибережних міст та сіл буде завершена у листопаді-грудні. А вже після того, як вся материкова Україна буде вільна від ворога, почнеться битва за Крим, яка триватиме всю зиму.

Окрім того Дмитро Уранус попередив українців про підступність ворога. Він розповів, що восени росіяни, передбачаючи майбутню поразку, раптом захочуть домовитися. Вони зажадають офіційних переговорів, але українська влада ні в якому разі не повинна на них погоджуватися. Адже будь-які домовленості із безжальними терористами не матимуть жодної ваги і лише призведуть до повторення війни через 9-10 років.