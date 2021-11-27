В Україні з’явились нові гривні: як вони виглядають

Нацбанк України незабаром введе в обіг нову пам’ятну монету, приурочену до наступаючого року Тигра. Грошовий знак номіналом 5 грн регулятор пообіцяв випустити вже 9 грудня. Однак розрахуватися такою монетою буде неможливо, адже вона носитиме виключно культурну цінність.





Придбати монету «Рік Тигра» можна на офіційному сайті НБУ. Її аверс згори прикрашає герб. Поряд із ним викарбуваний надпис «Україна». Також на лицьовій стороні монети зображені по кругу знаки східного календаря. У її центрі розміщений годинник, стрілка якого зупинилася на символі тигра. Унизу з лівого боку у вигляді півкругу викарбуваний ще один надпис – «5 гривень».

Із чотирьох сторін монети, по аналогу зі сторонами світу, зображені символи пір року – сніжинка, квітка, ягода та листок. Вони виконані у стилі української витинанки.

На зворотному боці пам’ятної монети зображений тигр – символ 2022 року за східним календарем.

Ціна колекційного грошового знаку поки що не відома. Та у Нацбанку вже оприлюднили тираж монети. Він складатиме 30 тисяч екземплярів.

Які монети можна вигідно продати?

Колекціонери та нумізмати готові щедро платити за рідкісні грошові знаки. Найбільшою популярністю на вітчизняних аукціонах користуються монети з обмежених тиражів, або ж екземпляри з помітним браком карбування.

До прикладу, ціна на експериментальну монету номіналом 15 копійок стартує від 10 тисяч грн. А копійки з різними роками випуску на аверсі та реверсі потягнуть і на всі 20 тисяч.

Зустріти рідкісний грошовий знак можна де завгодно: отримати на здачу в супермаркеті, знайти в старому гаманці чи одязі. Визначити ціну знахідки для непрофесіонала може бути досить складно. Тут у пригоді стануть спеціалізовані форуми для нумізматів. Розмістивши там фото знайденої монети, ви зможете отримати приблизну оцінку її вартості від справжніх професіоналів.