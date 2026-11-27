Samsung готує наступників популярних смартфонів середнього класу, і в мережі вже з’явилися їхні характеристики. Інсайдер Gadgetsdata розкрив подробиці про Galaxy A38 та Galaxy A58. За його даними, обидві моделі представлять у першому кварталі 2027 року, тобто приблизно через рік після запуску Galaxy A37 і Galaxy A57.

Galaxy A38 перейде на MediaTek

Молодша модель, як стверджує інсайдер, отримає процесор MediaTek Dimensity 7500 і 6 ГБ оперативної пам’яті. Основна камера побудована на 50-мегапіксельному сенсорі Sony IMX882 з оптичною стабілізацією. Перехід на чип MediaTek у цій серії помітний, адже Samsung тривалий час віддавала перевагу власним процесорам Exynos.

Корпус Galaxy A38, імовірно, отримає пластикову рамку. Це один із способів, яким компанія може стримувати собівартість на тлі подорожчання комплектувальних.

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Galaxy A58 залишиться на Exynos

Старша модель працюватиме на чипі Exynos 1680 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Позаду розташується потрійна камера. Головний модуль використовує сенсор Sony IMX906 з оптичною стабілізацією, його доповнять 12-мегапіксельний ширококутний модуль і 5-мегапіксельна макрокамера. На відміну від молодшої моделі, Galaxy A58 отримає металеву рамку.

Більші батареї та IP68

Найпомітніше спільне оновлення стосується автономності. Обом смартфонам приписують акумулятори місткістю близько 6000 мА·год із підтримкою заряджання потужністю 45 Вт. Для порівняння, Galaxy A37 та Galaxy A57 мають батареї на 5000 мА·год, тож приріст становитиме близько 20%. Для серії Galaxy A це помітний крок, адже місткість акумуляторів у цих моделях не змінювалася кілька років поспіль.

Також очікуються AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц, захисне скло Gorilla Glass Victus+ та захист від пилу й води за стандартом IP68. Працюватимуть новинки під керуванням Android 17 з оболонкою One UI 9.5.

Офіційних цін поки немає. Втім, раніше з’являлася інформація, що Samsung може підвищити вартість бюджетних Galaxy A через подорожчання пам’яті, спричинене бумом штучного інтелекту. Тож новинки цілком можуть коштувати дорожче за попередників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung скорочує виробництво Galaxy A. Через подорожчання пам’яті та дефіцит комплектувальних компанія може випустити приблизно на 20% менше смартфонів цієї серії, ніж планувала. Скорочення, ймовірно, продовжиться і у 2027 році, а покупці можуть відчути це на цінах.