Xiaomi випустила смарт-телевізор за менше ніж 3 тисячі гривень

Популярний китайський виробник техніки презентував нову версію смарт-телевізора Xiaomi TV EA32. Модель 2023 отримала сучасні, але далеко не флагманські опції.

Особливості смарт-телевізора

Пристрій початкового рівня оснастили 32-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1366 x 768 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Усередині розміщений неназваний чотириядерний процесор. Він працює в парі з 1 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам’яті.

Новинка пропонує стереодинаміки з DTS-HD та ряд стандартних опцій: MIUI для TV 3.0, підтримку вбудованих додатків та дводіапазонний Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Зазначимо, що модель попереднього покоління підтримувала лише 2,4 ГГц.

Мінімалістичний дизайн, рамки тонкі. Корпус виконаний із металу Unibody.

Раніше Xiaomi анонсувала аналогічний телевізор із трохи більшим розміром. 43-дюймова модель отримала назву Xiaomi TV EA43 2023 року.

Ціна та доступність

Новинка вже продається в Китаї всього за 80 доларів, тобто за 3000 гривень за курсом. Його 43-дюймовий аналог коштує трохи дорожче – 110 доларів.