Німеччина почала розробку першого танку 5-го покоління

Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно анонсував розробку Panther KF51 — першого на континенті основного бойового танка (ОБТ) п’ятого покоління. Нова машина кардинально відрізняється від існуючих аналогів, таких як Leopard 2 або Abrams, за рахунок передових технологій, цифрової архітектури та скороченого екіпажу.

Головною особливістю Panther стала 130-міліметрова гармата Future Gun System (FGS), що забезпечує на 50% більшу дальність ураження в порівнянні зі стандартними 120-міліметровими знаряддями. Автоматизована система заряджання збільшує скорострільність, а інтеграція з баражуючими боєприпасами HERO 120 дозволяє атакувати цілі за межами прямої видимості.

Panther створений для домінування на полі бою. Його вогнева міць, точність і цифрова інтеграція систем ставлять його вище всіх існуючих танків, — заявили в Rheinmetall.

Німецькі інженери реалізували комплексну систему живучості, що включає: активний захист від протитанкових ракет і кінетичних снарядів, систему TAPS для відбиття атак зверху, а також кіберзахист від електронного придушення і злому. Крім того, танк оснащений системою ROSY для постановки димових завіс і датчиками, здатними виявляти загрози до пострілу.

Panther KF51: новий танк від Rheinmetall

Panther KF51 — перший у світі ОБТ, повністю побудований на цифровій архітектурі NGVA (Next Generation Vehicle Architecture). Це дозволяє: інтегрувати в машину штучний інтелект, керувати роєм дронів і безпілотників прямо з танка і скоротити екіпаж до 3 осіб (з перспективою переходу на безпілотну башту).

При бойовій масі всього 59 тонн Panther значно легший за сучасні аналоги (наприклад, Leopard 2A7 важить близько 67 тонн). Він зможе швидше переміщатися по важкопрохідній місцевості і має запас ходу понад 500 кілометрів. У Rheinmetall заявляють, що їхня розробка перевершує існуючі аналоги за всіма ключовими параметрами.

Перші випробування Panther почнуться в найближчі роки, а серійне виробництво може стартувати вже до кінця десятиліття. Якщо проект виявиться успішним, Panther стане основою бронетанкових сил не тільки Німеччини, але й інших країн НАТО.

Це не просто новий танк — це перехід до воєн майбутнього, де вирішальну роль відіграватимуть цифровізація та взаємодія роботизованих систем, — підкреслюють у Rheinmetall.

Поки Panther залишається концептом, але, на думку експертів, його поява підтверджує: гонка озброєнь у бронетанковій сфері виходить на новий технологічний рівень. Поглиблені випробування прототипу почнуться в 2025–2026 роках, а масове впровадження у війська — після 2030-го.