Годинники Garmin отримають датчик, якого немає в Apple Watch

Компанія Garmin, відомий виробник спортивних гаджетів, запатентувала унікальну технологію моніторингу гідратації і планує впровадити її в нову модель своїх годинників. На відміну від існуючих рішень, які просто нагадують пити воду за розкладом, новинка зможе точно вимірювати рівень зневоднення організму в реальному часі.

Система буде аналізувати склад крові через шкіру, використовуючи оптичні датчики з довжинами хвиль 850 нм і 1000 нм. Ключова перевага — об’єктивні дані замість припущень. Датчик вимірює гематокрит (співвідношення еритроцитів до плазми), який підвищується при зневодненні. Це дозволить отримувати точні показники типу «Зневоднення: 2,7%», а не просто загальні нагадування. Тепер технологія попередить користувача про тепловий удар до появи симптомів.

Така опція допоможе виявити теплове виснаження на ранній стадії, буде корисна для контролю гідратації у літніх людей (у них притуплене відчуття спраги), а також для оптимізації питного режиму у спортсменів.

Garmin запатентувала технологію моніторингу гідратації

Хоча вихід комерційної версії поки не оголошений, патент демонструє стратегічний курс Garmin на створення медичних, а не просто фітнес-пристроїв. Аналітики відзначають, що це може стати конкурентною перевагою перед Apple Watch, чиї поточні функції гідратації залишаються примітивними.

Нова функція використовує модернізовані оптичні сенсори, не вимагає додаткових датчиків (працює на базі існуючих компонентів) і враховує активність та навколишні умови. Для звичайних користувачів це означає кінець епохи марних нагадувань. Замість них — точні дані, коли тіло дійсно потребує води.

Це не просто крок вперед — це зміна парадигми в носимій електроніці. Подібні розробки поступово стирають межу між медичними приладами і споживчими гаджетами, — зазначає аналітик IDC Франсуа Жермен.

На думку експертів, для індустрії це сигнал: майбутнє носимих технологій — не в кількості датчиків, а в глибині аналізу даних про здоров’я користувача. Очікується, що перші пристрої з новою технологією можуть з’явитися в лінійці Garmin вже в 2026 році.