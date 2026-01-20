Читай наc в Telegram. Все по ділу і без реклами

Перший у світі зі скринінгом зупинки серця: HONOR представила розумний годинник Watch GS 5

Honor Watch GS 5

Компанія HONOR презентувала новий смарт-годинник Watch GS 5, який поєднує класичний дизайн із передовими медичними технологіями. Новинка виконана у круглому форм-факторі (44 мм) та доступна у чорному і золотисто-бежевому кольорах.

Акцент на здоров’ї: Головною особливістю гаджета став унікальний набір функцій для моніторингу серцево-судинної системи. Виробник заявляє, що це перший у галузі пристрій із функцією скринінгу раптової зупинки серця. Годинник аналізує роботу блукаючого нерва, що дозволяє виявити потенційні ризики на ранніх стадіях. Крім того, Watch GS 5 вміє:

  • Виявляти ознаки миготливої аритмії та екстрасистолії.
  • Діагностувати апное (зупинку дихання) уві сні.
  • Цілодобово моніторити пульс, рівень кисню в крові та стрес.
Honor Watch GS 5

Характеристики та автономність: Годинник отримав 1,32-дюймовий AMOLED-екран з піковою яскравістю 1500 ніт. Усередині встановлено кремній-вуглецевий акумулятор на 495 мА·год, який забезпечує до 3 тижнів роботи (або 9 днів з увімкненим Always-On Display). Також на борту є GPS, NFC, захист від води (IP68/5ATM) та можливість здійснювати дзвінки через Bluetooth.

Ціна новинки в Китаї становить 699 юанів (близько $100).

