Розкриті можливі терміни виходу нової Xbox

Згідно з останніми витоками, наступне покоління консолі Xbox може побачити світ у 2027 році. Про це повідомив відомий техноблогер Moore’s Law is Dead, який раніше точно передбачив появу PlayStation 5 Pro та технології PlayStation Spectral Super Resolution. За його словами, кілька незалежних джерел підтвердили, що Microsoft уже обговорює з партнерами терміни запуску нової системи.

Після нещодавніх витоків даних про APU (комбінований процесор і графічний чип) активність навколо проекту різко зросла. У той час як про PlayStation 6 відомо більше — її чип під кодовою назвою Orion уже активно тестується, — технічні подробиці про наступну Xbox залишаються загадкою. Moore’s Law is Dead не має точних даних про тактові частоти CPU та GPU, тому говорити про пряме порівняння поки зарано.

Навіть у найоптимістичнішому сценарії, за оцінками інсайдера, нова Xbox буде максимум на третину швидшою за PS6. І це — лише за умови надзвичайно високого енергоспоживання (TDP 350 Вт) і частоти графічного процесора понад 3 ГГц, а центральних ядер — понад 6 ГГц. Враховуючи, що Microsoft у минулому вже знижувала заявлені частоти для Xbox Series X, не виключено, що й цього разу компанія зробить ставку на енергоефективність, а не на абсолютну потужність.

Очікується, що нова консоль Microsoft запропонує “преміальний рівень продуктивності”, близький до PlayStation 6. Якщо гра на PS6 працюватиме у 4K при 120 кадрах на секунду з трасуванням променів, то на Xbox наступного покоління це може бути 4K при 144 FPS. Різниця мінімальна і навряд чи буде помітною для більшості геймерів.

Утім, саме програмна екосистема та інтеграція з хмарними сервісами Xbox Game Pass і Azure можуть стати головними перевагами нової консолі. Якщо Microsoft збереже поточний курс на гібридні моделі гри — локальну та хмарну — наступна Xbox може не просто конкурувати з PS6, а задати новий стандарт для всієї індустрії.