Оптимізація проти ємності: автономність iPhone 17 Pro Max порівняли з Xiaomi 17 Pro Max

Сучасні флагмани, незважаючи на схожі назви та інколи зовнішній вигляд, можуть мати кардинально різну “начинку”. Це особливо помітно у битві за час автономної роботи, де на перший план виходить не лише фізична ємність акумулятора, а й оптимізація програмного забезпечення.

У недавньому випробуванні, проведеному на YouTube-каналі TechDroider, зіткнулися два гіганти: iPhone 17 Pro Max та Xiaomi 17 Pro Max. Хоча китайський флагман може похвалитися значно більшим кремнієво-вуглецевим акумулятором на 7500 мА·год, iPhone 17 Pro Max має скромнішу батарею — 4823 мА·год (або 5088 мА·год у версії лише з eSIM).

На папері перевага Xiaomi здавалася очевидною. Проте, як виявилося, компанія Apple продовжує демонструвати видатну оптимізацію, яка мінімізує цю різницю.

Як проходив тест

Щоб отримати об’єктивні результати, автор каналу провів вичерпний тест, до якого, крім двох головних претендентів, увійшли Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro, OnePlus 13 та Google Pixel 10 Pro XL.

Випробування складалося з кількох етапів активного навантаження:

3 години гри в PUBG на максимальних налаштуваннях;

3 години відтворення відео на YouTube;

1,5 години перегляду вебсторінок (у Google Chrome або Safari);

1,5 години використання Instagram;

безперервне записування відео в роздільній здатності 4K до повного розрядження.

Результати битви за автономність

Хоча результати більшості конкурентів були очікуваними, фінал протистояння між Apple та Xiaomi дав багато підстав для роздумів.

Модель смартфона Час роботи Xiaomi 17 Pro Max 13 годин 36 хвилин iPhone 17 Pro Max 13 годин 31 хвилина Xiaomi 15 Pro 12 годин 31 хвилина OnePlus 13 11 годин 56 хвилин Google Pixel 10 Pro XL 11 годин 28 хвилин Samsung Galaxy S25 Ultra 11 годин 20 хвилин

Xiaomi 17 Pro Max виявився лідером, але обійшов iPhone 17 Pro Max лише на 5 хвилин. Це дивовижний результат, враховуючи, що ємність акумулятора китайського смартфона майже на 55% більша.

Цей поєдинок чітко засвідчує, що інженерам Apple вдалося забезпечити виняткову оптимізацію iOS та своїх чипів. У той час як Xiaomi, попри використання технологічно просунутої батареї на 7500 мА·год, має значно попрацювати над програмним забезпеченням, щоб повністю реалізувати потенціал свого “заліза”.

Варто також зазначити, що у тесті брав участь iPhone 17 Pro Max із меншою батареєю (4823 мА·год). Цілком можливо, що версія лише з підтримкою eSIM (5088 мА·год) могла б і зовсім обійти свого головного конкурента.