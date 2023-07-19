Ілон Маск закликав Вашингтон прозвітувати про витрати на допомогу Україні

Американський бізнесмен, мільярдер Ілон Маск закликав владу США опублікувати інформацію про витрати допомоги, яку Вашингтон виділяє Україні . Про це він написав у своєму акаунті у Twitter , коментуючи новину про те, що США планують оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $1,3 млрд.

“Було б непогано, якби громадськість знала, на що витрачаються гроші”, – заявив Маск.

Раніше власник Twitter прокоментував рішення США надіслати касетні боєприпаси Україні. За його словами, у США закінчилися нормальні боєприпаси для відправки Україні, тому тепер Вашингтон посилає касетні бомби «у розпачі, принижуючи себе без зміни результату».