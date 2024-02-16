Hardnews

Експерти склали топ-13 найкращих відеокарт, які можна купити у 2024 році

https://cxid.info/180226_raznoobrazte-svoi-zavtrak-sladkii-omlet-iz-yaic-za-chetyre-minuty.html

16.02.2024

Найкращою з найкращих визнано новеньку GeForce RTX 4070 SUPER, яка водночас дуже потужна і не надто дорога. На другому місці збалансована новинка від AMD в особі Radeon RX 7800 XT. А замикає трійку лідерів базова GeForce RTX 4070, що подешевшала після релізу версії SUPER.

Весь топ-13:

  1. GeForce RTX 4070 SUPER – найкраща за співвідношенням ціна/якість.
  2. Radeon RX 7800 XT – найкраща за співвідношенням ціна/якість від AMD.
  3. GeForce RTX 4070 – оптимальна карта для 2K.
  4. GeForce RTX 4090 – найпотужніша актуальна відеокарта.
  5. Radeon RX 7900 XTX – топова модель AMD.
  6. GeForce RTX 4060 – найкраща бюджетна картка NVIDIA.
  7. Radeon RX 7900 XT – купа пам’яті за адекватною ціною.
  8. Intel Arc A750 – найкраща карта Intel.
  9. GeForce RTX 4080 SUPER – ідеал для 4K.
  10. Radeon RX 7600 – найкраща бюджетна картка AMD.
  11. Radeon RX 7700 XT – потужна, не надто дорога, годиться для 2K.
  12. GeForce RTX 4060 Ti – модель середнього рівня дешевше за $400.
  13. Intel Arc A380 – найкраща дешева карта на ринку.

Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


16.02.2024
Back to top button