Експерти склали топ-13 найкращих відеокарт, які можна купити у 2024 році

Найкращою з найкращих визнано новеньку GeForce RTX 4070 SUPER, яка водночас дуже потужна і не надто дорога. На другому місці збалансована новинка від AMD в особі Radeon RX 7800 XT. А замикає трійку лідерів базова GeForce RTX 4070, що подешевшала після релізу версії SUPER.

Весь топ-13:

GeForce RTX 4070 SUPER – найкраща за співвідношенням ціна/якість. Radeon RX 7800 XT – найкраща за співвідношенням ціна/якість від AMD. GeForce RTX 4070 – оптимальна карта для 2K. GeForce RTX 4090 – найпотужніша актуальна відеокарта. Radeon RX 7900 XTX – топова модель AMD. GeForce RTX 4060 – найкраща бюджетна картка NVIDIA. Radeon RX 7900 XT – купа пам’яті за адекватною ціною. Intel Arc A750 – найкраща карта Intel. GeForce RTX 4080 SUPER – ідеал для 4K. Radeon RX 7600 – найкраща бюджетна картка AMD. Radeon RX 7700 XT – потужна, не надто дорога, годиться для 2K. GeForce RTX 4060 Ti – модель середнього рівня дешевше за $400. Intel Arc A380 – найкраща дешева карта на ринку.