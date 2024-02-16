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Експерти склали топ-13 найкращих відеокарт, які можна купити у 2024 році
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Найкращою з найкращих визнано новеньку GeForce RTX 4070 SUPER, яка водночас дуже потужна і не надто дорога. На другому місці збалансована новинка від AMD в особі Radeon RX 7800 XT. А замикає трійку лідерів базова GeForce RTX 4070, що подешевшала після релізу версії SUPER.
Весь топ-13:
- GeForce RTX 4070 SUPER – найкраща за співвідношенням ціна/якість.
- Radeon RX 7800 XT – найкраща за співвідношенням ціна/якість від AMD.
- GeForce RTX 4070 – оптимальна карта для 2K.
- GeForce RTX 4090 – найпотужніша актуальна відеокарта.
- Radeon RX 7900 XTX – топова модель AMD.
- GeForce RTX 4060 – найкраща бюджетна картка NVIDIA.
- Radeon RX 7900 XT – купа пам’яті за адекватною ціною.
- Intel Arc A750 – найкраща карта Intel.
- GeForce RTX 4080 SUPER – ідеал для 4K.
- Radeon RX 7600 – найкраща бюджетна картка AMD.
- Radeon RX 7700 XT – потужна, не надто дорога, годиться для 2K.
- GeForce RTX 4060 Ti – модель середнього рівня дешевше за $400.
- Intel Arc A380 – найкраща дешева карта на ринку.
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