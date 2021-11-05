Складено рейтинг кращих моніторів для комп’ютера за ціною та якістю в 2021 році

У період коронавірусної пандемії, коли багато хто працює з дому, питання вибору монітора стало досить актуальним. Підходити до нього варто ґрунтовно, інакше є серйозний ризик завдати непоправної шкоди своєму здоров’ю. Якщо у вас немає часу на аналіз представлених на ринку моделей та штудіювання характеристик, то пропонуємо витратити кілька хвилин на наш рейтинг моніторів для комп’ютера за співвідношенням ціна-якість в 2021 році. У ньому ми зібрали найкращі пропозиції.





№10 – Xiaomi Mi Desktop Monitor 1C

На ринку моніторів фірма Xiaomi не така популярна, як у сегменті телефонів, але якщо вона продовжить випускати настільки ж класні моделі, як Desktop Monitor 1C, у майбутньому це точно зміниться. У дебютанта топу моніторів 2021 р. класний сучасний дизайн, що рідко зустрічається в пристроях за такою вартістю. Іншою перевагою є класна IPS-матриця діагоналлю 23.8 дюйма з роздільною здатністю FHD і близькою до природної передачі кольорів і широкими кутами огляду.

Основним мінусом, якщо вірити відгукам покупців, є занадто квола підставка – монітор хитається якщо ви, скажімо, випадково штовхнете стіл. З урахуванням компактних розмірів ніжки у цьому немає нічого дивного.

№9 – DELL S2421H

Бренд DELL зазвичай спеціалізується на простих офісних моніторах, але у випадку з S2421H він вирішив поекспериментувати і спробувати щось новеньке. Вийшло класно. Бюджетна модель має ефектний дизайн з незвичайно оформленою ніжкою і досить тонкими рамками. 24-дюймовий екран виконаний за технологією IPS і має частоту оновлення 75 Гц, тому користуватися монітором буде трохи приємніше, ніж 60-герцовими альтернативами.

Приємний бонус, який рідко зустрічається в доступних рішеннях – наявність підтримки FreeSync, що однозначно оцінять геймери. Також радує наявність вбудованого міні-джеку – підключити навушники можна прямо до монітора.

№8 – Samsung C24RG50FQI

Якщо вам потрібен недорогий ігровий монітор, то Samsung C24RG50FQI точно заслуговує на увагу. Модель оснащена 23.5-дюймовим вигнутим дисплеєм, що оновлюється із частотою 144 Гц. Час відгуку, з урахуванням того, скільки монітор коштує, цілком прийнятний – 4 мс. Виконано матрицю за технологією VA, тому і кольоропередача на гідному рівні. Звичайно, для роботи в графічних редакторах краще підібрати щось інше, але для перегляду фільмів та ігор модель згодиться. Особливо якщо покопатися в налаштуваннях.

Основним мінусом вважається величезна ніжка. Власникам маленьких столів Samsung C24RG50FQI однозначно не підійде. Проте в наш рейтинг моніторів 2021 року за співвідношенням ціни та якості корейська модель потрапила цілком заслужено і ми наполегливо рекомендуємо її до покупки всім, хто шукає найдешевший геймерський монік.

№7 – MSI Optix G24C6

Наш рейтинг моніторів не міг обійтися без продукції виробника MSI. Тайванська фірма вже давно займається випуском ігрових девайсів і в цій справі конкурентів у неї мало. Optix G24C6 має стильний дизайн із тонкими рамками, а також вигнуту 24-дюймову матрицю типу VA. Як і личить ігровому монітору, частота оновлення складає 144 Гц. У сукупності з низьким часом відгуку (4 мс) дисплей відмінно підходить для шутерів та інших ігор з динамічним геймплеєм.

На користь цього говорить і велика кількість ігрових режимів у налаштуваннях: можна вивести приціл на центр екрану, а також зробити темні ділянки світлішими. У відгуках власники скаржаться лише на посередні кути огляду, але з огляду на те, що під час ігор більшість людей сидить прямо перед монітором – це не так критично.

№6 – LG 29WN600

На екваторі рейтингу найкращих моніторів для комп’ютера 2021 року зупинилася модель корейського бренду LG 29WN600. Це оптимальний варіант для програмістів та інших людей, які часто працюють у кількох вікнах одночасно. Співвідношення сторін 21:9 та підвищена діагональ 29 дюймів сприяє тому, що на дисплеї вміщується більше контенту. До того ж панель виконана за технологією IPS і, як наслідок, може похвалитися реалістичною передачею кольору, якою залишаться задоволені абсолютно всі.

Монітор оснащений вбудованими колонками, що видають досить гучний звук – подивитися фільм чи відео з YouTube через них можна без проблем. Ще один козир – різноманітність налаштувань і проста навігація за допомогою джойстика. До основних недоліків користувачі відносять короткий кабель HDMI, а також не надійне пластикове з’єднання на підставці.

№5 – DELL S2721DS

Солідний монітор від компанії Dell володіє мінімальним дизайном, а також чудовою 27-дюймовою матрицею. Панель має широкі кути огляду і дуже точно відображає кольори, що робить монітор фаворитом людей, які працюють з відео та фото. Роздільна здатність дисплея відповідає стандарту 2K, а частота оновлення становить 75 Гц. Також є FreeSync, тому модель непогано підійде до ігор. Особливо круто запускати на ній якісь одиночні тайтли.

Виконаний монітор надійно, є можливість регулювання за висотою та кутом нахилу. Приємний бонус від виробника – трирічна гарантія на розбиті пікселі. Проаналізувавши відгуки, ми не виявили у моделі якихось серйозних недоліків, які варто враховувати перед покупкою.

№4 – AOC C32G2AE

AOC C32G2AE – популярна модель, орієнтована на геймерів. Проглядається це не лише у специфічному дизайні, а й у характеристиках монітора. Вигнута 31.5-дюймова матриця оновлюється із частотою 165 Гц та має підтримку технології FreeSync Premium, що забезпечує плавну картинку без розривів.

У налаштуваннях монітора повно різноманітних режимів на всі випадки життя: для кіно, ігор, роботи, а також спеціальний нічний, де знижується рівень випромінювань синього. Розібратися в інтерфейсі не складе труднощів через просту архітектуру. Підключити монітор можна до будь-якого ПК – у нього є один порт VGA, пара HDMI та один DisplayPort. Спірним моментом є невідповідність між розмірами екрана та його роздільною здатністю. FHD на 31.5 дюймах виглядає зернисто, тому особливої ​​чіткості від картинки чекати не варто.

№3 – MSI Optix G271

Якщо говорити про те, які виробники моніторів для ПК кращі, не можна пройти повз MSI, модель Optix G271 це вкотре підтверджує. 27-дюймовий IPS-екран видає живу картинку з натуральними кольорами і оновлюється з частотою 144 Гц – те, що потрібно для підкорення кіберспортивних вершин та знищення ворогів у динамічних іграх. Для більш тривіальних завдань монітор теж згодиться – на ньому зручно працювати у Photoshop, Adobe Premier та інших подібних програмах, де важливо бачити якнайбільше відтінків кольорів.

Користувачі у відгуках повідомляють, що від цього монітора практично не втомлюються очі. Головний мінус моделі – надто громіздка підставка, але це риса всіх представників модельного ряду MSI.

№2 – LG 43UN700

LG 43UN700 по фото здається звичайним робочим монітором, але все набагато цікавіше. Діагональ екрану новинки складає 43 дюйми, що дозволяє комфортно розмістити на робочому просторі відразу кілька вікон. Роздільна здатність у дисплея при цьому 4К, тому картинка виглядає чітко і без натяку на зернистість. Як результат – навіть за тривалої роботи очі не втомлюються.

Від монітора можна заряджати смартфон, оскільки тут є Type-C порт, що видає до 60 Вт потужності. Є в арсеналі моделі й динаміки. Вони видають досить гучний і деталізований звук, тому в перервах між роботою можна переглянути фільм або пару серій улюбленого серіалу, не підключаючи навушники. Загалом модель корейської фірми потрапила в рейтинг найкращих моніторів абсолютно заслужено.



№1 – Samsung C49RG90SSI

Samsung C49RG90SSI – флагман серед моніторів Нова модель корейської фірми має вигнутий екран діагоналлю 49 дюймів, що створює ефект занурення. Подібні розміри дозволяють комфортно працювати в кількох вікнах відразу, а за рахунок роздільної здатності 5120×1440 пікселів зображення виходить чітким – окремих пікселів не видно, навіть якщо уважно вдивлятися в екран.

Нова модель добре підійде і для ігор – частота оновлення панелі складає 120 Гц, а час відгуку відповідає мінімальному – 1 мс. Відзначити варто і продуманість конструкції – монітор можна регулювати по висоті, повертати, а на задній частині передбачено порожнину для кабелів. Єдиний мінус моделі – ціна. Проте експерти дотримуються думки, що пристрій корейської фірми – однозначна відповідь на питання, який монітор краще купити для комп’ютера у 2021 році.