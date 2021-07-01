Hardnews

Українцям розповіли, що не можна робити зі смартфоном влітку

01.07.2021
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Літо в поєднанні з віддаленою роботою негативно відбиваються на живучості мобільних пристроїв. Більш активна експлуатація і підвищені температури створюють несприятливі умови для використання смартфонів.


Число звернень в сервісні центри збільшується, а після літа їх буде ще більше. Однак не тільки використання гаджетів на спеці може зіпсувати їх, впевнені експерти.

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Вони зазначають, що одна з найбільш популярних помилок – брати техніку на пляж. Крім води, прямих сонячних променів і можливості крадіжки, смартфону також загрожують бруд і пісок.

Дрібні піщинки можуть пошкодити екран пристрою, а також потрапити всередину корпусу. Це може статися навіть у кишені або сумці.

Попадання бруду і піщинок всередину може привести до виходу смартфона з ладу, а на екрані, навіть самому міцному, вони здатні залишити подряпини. Щоб уникнути цього, можна покласти смартфон в спеціальний пакет або сумку для гаджетів і відкривати їх рідше.

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01.07.2021
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