Українцям розповіли, що не можна робити зі смартфоном влітку

Літо в поєднанні з віддаленою роботою негативно відбиваються на живучості мобільних пристроїв. Більш активна експлуатація і підвищені температури створюють несприятливі умови для використання смартфонів.





Число звернень в сервісні центри збільшується, а після літа їх буде ще більше. Однак не тільки використання гаджетів на спеці може зіпсувати їх, впевнені експерти.

Вони зазначають, що одна з найбільш популярних помилок – брати техніку на пляж. Крім води, прямих сонячних променів і можливості крадіжки, смартфону також загрожують бруд і пісок.

Дрібні піщинки можуть пошкодити екран пристрою, а також потрапити всередину корпусу. Це може статися навіть у кишені або сумці.

Попадання бруду і піщинок всередину може привести до виходу смартфона з ладу, а на екрані, навіть самому міцному, вони здатні залишити подряпини. Щоб уникнути цього, можна покласти смартфон в спеціальний пакет або сумку для гаджетів і відкривати їх рідше.