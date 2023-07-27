Педалі автомобілів Tesla можуть відламуватись при сильному натисканні

Практично з самого початку свого існування Tesla критикується через низьку якість збірки електромобілів, і хоча в останні роки ситуація покращилася, до ідеалу все ще далеко. Після скандалів, пов’язаних із заводськими дефектами забарвлення і кермами, що відвалюються, настав час ламатися педалям.

У мережі з’являється все більше повідомлень про розтріскування штанг, до яких прикріплено педалі акселератора. Останній випадок, описаний на Reddit, стосується Tesla Model 3 Long Range 2021 року випуску. Користувач створив тему з назвою “Не думаю, що я натиснув на неї так сильно ” і показав на фото, що педаль акселератора тримається на кволому важелі з якогось полімеру.

Здавалося б, поряд із кермом, педалі є елементом, з яким водій найчастіше має безпосередній контакт. Виробники повинні приділяти їх якості найбільшу увагу, оскільки будь-яка несправність загрожує здоров’ю та життю водія та пасажирів. Але, мабуть, через економію Tesla вибрала більш дешевий матеріал.

Це не одиничний випадок

У відповідь на запитання автора треду, чи хтось стикався з подібною ситуацією, коментатори вказали, що випадок в історії далеко не перший. Станом на 2023 рік принаймні кілька власників Tesla Model S ділилися фотографіями пластикових педалей, що тріснули, на форумах і в соціальних мережах. За справу навіть бралися журналісти Forbes, які в 2019 році випустили матеріал про проблемні педалі в Tesla і з’ясували, що тріщина щоразу виникає в тому самому місці. За чотири роки компанія все ще не вирішила проблему.

Tesla ремонтує свої електромобілі у фірмових сервісних центрах, тому даних про те, як часто виникає ця несправність, від незалежних сервісів просто не існує. Одне можна сказати, напевно: ключові елементи автомобіля не повинні бути пластиковими.