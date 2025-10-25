Тягне все: експерти склали топ-5 найкращих недорогих процесорів на жовтень

Найвдалішим бюджетним процесором в цілому визнаний 6-ядерний AMD Ryzen 5 7500F. Він має найкраще співвідношення ціни та продуктивності. В іграх він дуже хороший, максимально наближений до моделей, що вдвічі дорожчі. Крім того, його можна розігнати.

Якщо грошей трохи більше, слід розглянути покупку AMD Ryzen 5 9600X, який підходить не тільки для ігор, але і для робочих завдань. Альтернативою від Intel є Core i5-14600K, який не надто енергоефективний, але дуже потужний і по-справжньому універсальний.

Тим, хто не хоче збирати ПК з окремою відеокартою, рекомендують AMD Ryzen 5 8600G, який підійде для недорогих збірок і класичних ігор.

За співвідношенням вартості до 1 fps лідер Intel Core i3-14100F. Менш ніж за $100 можна отримати процесор, який тягне все.