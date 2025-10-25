Від місця проживання до типу гаджета: компанії використовують ШІ для персоналізації цін

Онлайн-покупки стають все менш передбачуваними. Дехто міг помітити, як ціни на авіаквитки, готелі або інші послуги постійно змінюються і відрізняються для різних людей. Як виявилося, компанії використовують технології штучного інтелекту, щоб персоналізувати ціни.

За цими коливаннями ховається новий тип ціноутворення з використанням штучного інтелекту. Раніше в онлайн-торгівлі застосовувалися системи динамічного ціноутворення — коли ціна змінюється залежно від попиту, сезону або конкурентів.

Але тепер ШІ аналізує історію переглядів, покупки, місце розташування, тип гаджета і навіть соціальні дані клієнтів. На основі цих відомостей формується «портрет покупця», тому кожному може бути запропонована своя ціна. Повідомляється, що першими такі технології масово впровадили авіакомпанії.

Спочатку вони регулювали ціни залежно від кількості місць, що залишилися, і часу до вильоту, а потім додали аналіз поведінки клієнтів у мережі. Правда, разом із зручністю прийшли і ризики. Персоналізоване ціноутворення викликає питання про прозорість і чесність, адже різні люди можуть платити різні суми за одне й те саме, навіть не підозрюючи про це.