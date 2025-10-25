Магнітосфера Землі “неспокійна”: 25 жовтня К-індекс досяг 3.7, але бурі не сталося

У суботу, 25 жовтня 2025 року, магнітосфера Землі увійшла у “неспокійний” стан. Згідно з даними центрів моніторингу космічної погоди, глобальний К-індекс геомагнітної активності досяг позначки 3.7. Про це повідомляє телеграм-канал Магнітка

Цей показник вказує на підвищене збурення магнітного поля планети, що знаходиться на межі “зеленої” та “жовтої” зон. Важливо зазначити, що це ще не магнітна буря. За міжнародною шкалою, геомагнітний шторм класу G1 діагностується лише тоді, коли К-індекс сягає 5.0 або вище.

Таким чином, поточна ситуація не несе загрози для роботи супутникових систем, мобільного зв’язку чи електромереж. Проте, таке “тремтіння” магнітного поля може бути відчутним для метеозалежних людей. Особи з хронічними серцево-судинними захворюваннями, мігренню або підвищеною чутливістю можуть відчувати легке погіршення самопочуття, головний біль, слабкість або перепади настрою.

Джерело збурень не пов’язане з активністю нашого світила. За останню добу на Сонці був зафіксований лише один вкрай слабкий спалах класу B8. Спалахи класу “B” є фоновими і не здатні викликати значних пертурбацій у навколоземному просторі.

Додатковим позитивним фактором є стан резонансу Шумана. На 25 жовтня його показники стабільні й характеризуються як “хороші”, що сприятливо впливає на загальне самопочуття.

Лікарі радять у дні підвищеної, навіть незначної, геомагнітної активності дотримуватися режиму дня, уникати стресів, пити достатньо води та обмежити надмірні фізичні навантаження. Фахівці продовжують стежити за обстановкою, але найближчим часом потужних штормів не прогнозується.