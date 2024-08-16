Вийшов Redmi Pad SE 8.7: бюджетний планшет з радіо та великою батареєю

Xiaomi випустила планшет Redmi Pad SE 8.7, який, судячи з назви, є спадкоємцем торішнього Redmi Pad SE. Недорогий пристрій має 8,7-дюймовий екран із частотою до 90 Гц і роздільною здатністю HD+, а також може похвалитися компактним корпусом. Є версія з підтримкою LTE-мереж.

Планшет працює на базі восьмиядерного чипсета чотирирічної давності MediaTek Helio G85. Доступні дві версії з 4 ГБ оперативної пам’яті – з 64 або 128 ГБ простору для зберігання даних. Також є варіант з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ внутрішньої пам’яті.

Ємність акумулятора Redmi Pad SE 8.7 становить всього 6 650 мА-год, а потужність його зарядки – 18 Вт. Спереду і ззаду розташувалося по одній камері – на 5 і 8 Мп відповідно. Є слот для microSD-карти об’ємом до 2 ТБ, ІЧ-передавач для управління домашньою технікою, FM-приймач і 3,5-міліметровий роз’єм для навушників.

Для виведення звуку використовуються два динаміки. В якості операційної системи виступає Android 14 під оболонкою HyperOS. Планшет доступний у сірому, салатовому і блакитному кольорах, ціна мінімальної конфігурації становить 149 євро.