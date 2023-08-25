Ілон Маск прокоментував ліквідацію Євгена Пригожина

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск припустив, що падіння літака Embraer Legacy, у якому летів Євген Пригожин, може бути “психологічною операцією”. Про це мільярдер висловився в X (Twitter).

“Довше, ніж я очікував. Є невеликий шанс, що це психологічна операція”, – написав Маск.

Так бізнесмен відповів на коментар одного з користувачів соцмережі, який написав, що падіння літака “не змусило себе довго чекати”. Дискусія зав’язалася під постом підприємця і засновника IBC Group Маріо Науфаля. Науфаль опублікував новину про катастрофу повітряного судна і відео очевидців із місця події.

Пост глави Tesla і SpaceX менше ніж за добу набрав 141 тис. переглядів, 2,2 тис. лайків і понад 100 репостів.

Увечері 23 серпня 2023 року в районі населеного пункту Куженкіно Тверської області впав бізнес-джет Embraer Legacy. На борту було троє членів екіпажу і семеро пасажирів, включно з главою ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним. Унаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив.