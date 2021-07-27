OnePlus виводить на ринок серйозного конкурента китайським смартфонам

Швидше за все ви вже знайомі зі смартфоном OnePlus Nord: девайс свого часу став гідним представником середнього сегменту, і навіть став досить популярним, але фурору він не справив.





На фоні китайських смартфонів Nord губився, хоча і не відставав від них в плані начинки. Тепер же OnePlus зважилася на випуск другого покоління смартфона і, як на нас, у нього є всі шанси випередити інші китайські бестселери.

Першою несподіванкою став до болю знайомий по OnePlus 9 зовнішній вигляд смартфона. Він практично повторює “старшого брата” і виглядає преміально. Корпус складається зі скла і пластика.

Окремо виділимо AMOLED-матрицю з діагоналлю 6.43 ” – смартфон отримав адекватні розміри, як і вагу в 189 грам.

Характеристики дисплея:

Super-AMOLED, діагональ 6.43 “, співвідношення сторін 20: 9, роздільну здатність FHD +, щільність пікселів 410 ppi, яскравість 500 ніт, підтримку HDR10 + і колірний простір DCI-P3.

Камера смартфона – одна з двох його головних переваг. Основний датчик – це 50-ти мегапіксельний Sony IMX766. Можна з упевненістю сказати, що це передфлагманський сенсор, і за можливостями зйомки OnePlus Nord 2 зможе позмагатися навіть з флагманами.

Два додаткових модуля – ширококутний (8 МП) і монохромний (2 МП) об’єктиви. Наявність модуля з широким кутом – вже плюс. Фронтальний модуль має роздільну здатість 32 МП і може писати відео в режимі 1080P / 30 FPS .

Характеристики камери:

Основний модуль – Sony IMX766, 50 МП, відкриття f / 1.8, розмір пікселя 1 мкм, підтримка технології Pixel Binning 2×2, розмір датчика 1 / 1.56 “;

Ширококутний модуль – 8 МП, відкриття f / 2.3 , кут – 119 градусів;

Монохромний модуль – 2 МП, відкриття f / 2.4.

Ще одна перевага другого покоління Nord – його процесор. Восьмиядерний Dimensity 1200 – флагманський чіп тайванської MediaTek. Побудований за 6-нанометровим техпроцесом, одночасно потужний і енергоефективний. Для смартфона середнього сегмента – більше, ніж достатньо.

Пам’ять стандартна – LPDRR4X і UFS 3.1. Розширити накопичувач картою пам’яті не вийде.

Характеристики процесора:

MediaTek Dimensity 1200, 8 ядер (Cortex-A78, 3 ГГц x1; Cortex-A78, 2.6 ГГц x3; Cortex-A55, 2 ГГц x4), графічний чіп Mali-G77.

Батарея має обсяг 4500 мА / год – це небагато, але з швидкою зарядкою потужністю 65 Вт її можна буде швидко дозарядити.

Смартфон має стандартний набір модулів зв’язку – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC і навіть 5G. З коробки OnePlus Nord 2 пропонує користуватися ОС Android 11-ої версії з встановленою поверх оболонкою OxygenOS 11.3.

Із приємних бонусів – стереодинаміки і швидкий (за словами тих, хто випробував смартфон) сканер відбитків під екраном.

Ціноутворення смартфона досить адекватне – молодша варіація по пам’яті 6/128 ГБ обійдеться покупцям в 318 євро, середня варіація 8/128 ГБ – в 342 євро, а старша варіація 12/256 ГБ – в 398 євро. Продажі вже стартували в Індії.

Навіть за 13 000 гривень смартфон з такими характеристиками – це справжня знахідка. Є відчуття, що OnePlus Nord 2 знатно пошумить на ринку і збере навколо себе велику кількість фанатів.