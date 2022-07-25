Realme випустив дуже дешеву альтернативу Apple Watch

Бренд Dizo, що належить китайській компанії Realme, офіційно представив новий наддоступний смарт-годинник Watch D Sharp. Зовні гаджет практично неможливо відрізнити від Apple Watch, але при цьому годинник коштує в рази дешевше – всього 38 доларів.





Модель отримала корпус із полікарбонату та металу, захищений від води за стандартом 5 АТМ. Тобто з годинником можна занурюватись на глибину до 50 метрів. Dizo Watch D Sharp обладнаний 1,75-дюймовим екраном роздільною здатністю 320х390 пікселів з максимальною яскравістю 550 нит. Є датчик частоти серцевих скорочень та функція відстеження кількості кисню у крові.

Передбачено понад сотню спортивних режимів. Виробник обіцяє загалом близько двох тижнів автономної служби. На повну зарядку йде близько двох годин. Dizo Watch D Sharp доступні в сріблястому, синьому та чорному кольорах.