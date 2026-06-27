Контрабанда на 17 мільйонів: у пункті пропуску «Шегині» викрили тайник із сотнями преміальних гаджетів

Співробітники Державної митної служби спільно з прикордонниками припинили масштабну спробу незаконного ввезення електронної техніки в Україну. У пункті пропуску «Шегині – Медика» під час огляду легкового автомобіля було виявлено замасковану схованку з великою партією незадекларованих пристроїв преміумсегмента.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

Деталі інциденту та конструкція схованки

На в’їзд в Україну прибув автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 46-річної жительки Хмельницької області. Для проходження митного контролю водійка свідомо обрала смугу руху «зелений коридор», що регламентує відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Однак під час поглибленого догляду транспортного засобу інспектори виявили спеціально облаштований конструктивний конструктив — «подвійну стінку», розташовану між багажним відділенням та пасажирським салоном. Усередині цього тайника було приховано 487 сучасних гаджетів, серед яких:

303 смартфони Apple iPhone;

159 бездротових навушників Apple AirPods Pro 3;

19 мобільних телефонів Samsung Galaxy;

6 смартфонів Google Pixel.

За попередніми підрахунками відомства, ринкова вартість вилученої партії електроніки становить близько 17 мільйонів гривень.

Правові наслідки

Стосовно правопорушниці складено офіційний протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю). Ця стаття передбачає накладення штрафу та повну конфіскацію виявленого майна.

Окрім цього, зважаючи на масштаб вилученої контрабанди, митники направили повідомлення до Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області. Справу розглядатимуть також у межах кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 201-3 Кримінального кодексу України (незаконне переміщення товарів). Уся незадекларована техніка та автомобіль, що слугував інструментом для її приховування, наразі вилучені.