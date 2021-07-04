Краще сидіти вдома: для цих знаків зодіаку липень буде жахливим

Липень, що пройде під знаком Рака, не для усіх знаків зодіаку стане вдалим. Зокрема саме цього місяця зірки та планети не сприятимуть Овенам, Левам та Стрільцям. Саме їм у найближчі тижні доведеться змагатися із невдачами, страждати від самокритики та переживати серйозні зміни у житті.





То що ж чекає липневих невдах? Чи зможуть вони впоратися із негативною кармою?

Овен

Вперті представники цього знаку, що звикли всупереч обставинам рухатися вперед, раптом відчують втому, чи навіть ностальгію. Їм захочеться душевного тепла й комфорту. Когось навіть потягне до рідного міста та близьких людей. Захочеться опинитися у до болю знайомому оточенні.

Астрологи також радять Овенам подбати про здоров’я свого серця. Спробуйте менше хвилюватися, навчіться жити із собою у гармонії. Тоді, не зважаючи на труднощі, ви зможете прожити цей місяць щасливо та спокійно. А наприкінці липня будете навіть пишатися собою.

Лев

Леви увесь місяць проведуть у нескінченному самоаналізі й нещадно критикуватимуть себе. Не варто тонути у власних переживаннях. Знайдіть спосіб випустити пар. Так ви ще краще пізнаєте й зрозумієте себе. Відкриєте у собі багато нових неповторних рис.

Чудовим способом позбутися від сумних думок стане щоденник. Виплесніть емоції на папір, і ви точно відчуєте полегшення. Можете потім просто порвати, чи спалити усе написане.

Стрілець

Вам доведеться пережити низку життєвих змін. Навіть якщо вам буде складно прощатися із минулим, варто розуміти, що без цього ніяк. Фенікс не може відродитися, доки не згорить.

Відпустіть минуле та сміливо крокуйте уперед, до змін. Нові відкриття та враження вже на порозі. Отож не тягніть за собою вантаж минулих втрат. У вашому світлому й перспективному майбутньому він вам точно не потрібен.