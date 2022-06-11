Топова відеокарта NVIDIA вперше почала продаватися дешевше номіналу

Ігровий флагман NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti вперше з моменту запуску став коштувати дешевше за рекомендовану роздрібну ціну в 1199 доларів. Gigabyte Gaming RTX 3080 Ti тепер можна купити за 1099 доларів на Newegg. Разом із знижкою модель коштує майже як AMD Radeon RX 6900 XT.





Причому на Newegg продається преміальний варіант із тактовою частотою 1710 МГц (еталонна становить 1665 МГц), трьома вентиляторами, підсвічуванням RGB Fusion та металевим бекплейтом.

Поки що неясно, чи назавжди знижена ціна, чи це тимчасова акція.

Раніше відеокарти NVIDIA покоління Ampere було практично неможливо знайти за рекомендованою ціною. На пропозиції позначилися дефіцит комплектуючих та високий попит з боку майнерів. У жовтні вже повинні вийти відеокарти GeForce RTX 4090 і 4080 наступного покоління, тому зниження цін на старі моделі не дивує.