Honor 70 Pro+ з оновленою камерою від Sony та флагманським MediaTek Dimensity 9000 вже у продажу

Нещодавно суббренд компанії Huawei показав світові свої нові смартфони середнього рівня – Honor 70 та Honor 70 Pro. Відтепер в Китаї став доступним флагман цієї лінійки – Honor 70 Pro+. Смартфон отримав розвинені можливості камери, потужний процесор та автентичний дизайн, притаманний продуктам Huawei.





Центральним процесором цього пристрою виступив MediaTek Dimensity 9000 – головний конкурент Snapdragon 8 Gen 1, тож для новинки вже зарезервовано місце у рейтингу найпотужніших апаратів сьогодення. Варіації оперативної пам’яті запропоновані у 8 або 12 ГБ, а внутрішній накопичувач має обсяг у 256 ГБ. Потужності смартфона буде досить для запуску будь-яких сучасних ігор чи графічних додатків. Зауважують, що смартфони отримали модулі 5G мереж.

Дисплей, виготовлений за технологією OLED, має роздільну здатність Full HD+ та частоту оновлення кадрів у 120 Гц. Додатково екран оснащено сканером відбитку пальця та вигнутим склом для максимальної ергономічності пристрою.

Смартфони серії Honor 70 першими встановили нові сенсори камер Sony IMX800: пристрій оснащено 54-мегапіксельним основним, 50-мегапіксельним ширококутним та 8-мегапіксельним телефото об’єктивами. Покупцеві буде доступна оптична стабілізація, збереження знімків у форматі RAW, розпізнавання облич та алгоритми штучного інтелекту для найкращої якості контенту. Роздільна здатність фронтальної камери сягнула 50 мегапікселів, тож маємо повноцінний та сучасний камерафон.

Ємність батареї зафіксовано на позначці у 4500 мАч, присутня технологія швидкої зарядки. Швидка зарядка має потужність у 100 Ватт, в наявності також бездротовий метод відновлення енергії та реверсивна зарядка, що дозволяє живити аксесуари та інші смартфони від Honor 70 Pro+. Можна розраховувати на помірне споживання заряду, адже процесор, модулі пам’яті та дисплей вважаються досить економічними.

Програмною базою смартфона обрано Android 12 з інтерфейсом Magic UI 6.1.

Орієнтовна вартість смартфона Honor 70 Pro+ в залежності від обсягу пам’яті становитиме 642 або 687 доларів.