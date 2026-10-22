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Xiaomi 18 Pro Max у Європі може коштувати майже 94 тисячі гривень. Чому «китайський флагман» більше не дешевий

За чутками, Xiaomi 18 Pro коштуватиме в Європі від €1449, а 18 Pro Max €1849, тобто майже 94 тис. грн. Розповідаємо, чим глобальні версії відрізнятимуться від китайських.

Автор:
Андрій Оробець
Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi свого часу здобула славу завдяки ціні. Ще кілька років тому китайський гігант пропонував флагмани за суми, які були дуже вигідними порівняно із Samsung чи Apple. Тепер це в минулому, і хоча всі знають, що «дешево вже було», ціни майбутніх моделей вражають навіть за сьогоднішніми мірками.

Зміст:

Що відомо про європейські ціни

У вересні Xiaomi представила Xiaomi 18 Pro і 18 Pro Max, розділивши презентації моделей серії, як це робить Apple. Торік моделі Pro не вийшли за межі Китаю, тож і цього разу їхню глобальну появу ніхто не чекав. Проте компанія підтвердила, що вони таки потраплять до Європи, і це приємна новина, адже вони мають те, чого немає в інших, а саме додатковий екран на задній панелі.

За чутками, ціни будуть такими. Xiaomi 18 Pro на 256 ГБ коштуватиме €1449, або приблизно 73 500 грн, версія на 512 ГБ €1649, або близько 83 600 грн, а Pro Max на 512 ГБ, єдина доступна конфігурація, €1849, тобто майже 93 700 грн. Цей Pro Max помітно дорожчий за торішній Xiaomi 17 Ultra.

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Причини в усіх на слуху. Криза пам’яті, спричинена попитом на ШІ, триває, виробники надають перевагу вигіднішим замовленням, а смартфонобудівникам доводиться платити величезні суми за компоненти. Це здорожчання переходить на покупців.

Що змінять у глобальній версії

Характеристики лишаться топовими, але з невеликими відмінностями від китайських варіантів, що типово для Xiaomi. У Pro батарея скоротиться з 7000 до 6000 мА·год, а в Pro Max із 8500 до 7050 мА·год. Решта деталей має залишитися без змін.

А в Україні

Xiaomi офіційно працює в Україні, і її флагмани тут продають. Наприклад, Xiaomi 17 Ultra коштує від 62 999 грн, а базовий Xiaomi 17 від 41 999 грн. Проте торішні моделі Pro та Pro Max з додатковим екраном в Україну офіційно не потрапили, тож чи вийдуть 18 Pro у нас, поки невідомо. Українські ціни зазвичай відрізняються від європейських, але орієнтир таким може бути: якщо 17 Ultra вже коштує понад 60 тисяч, наступні флагмани навряд чи будуть дешевшими.

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