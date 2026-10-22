Xiaomi 18 Pro Max в Европе может стоить почти 94 тысячи гривен. Почему «китайский флагман» больше не является дешевым

Xiaomi в свое время прославилась благодаря цене. Ещё несколько лет назад китайский гигант предлагал флагманы по ценам, которые были очень выгодными по сравнению с Samsung или Apple. Теперь это в прошлом, и хотя все знают, что «дешево уже было», цены будущих моделей впечатляют даже по сегодняшним меркам.

Что известно о ценах в Европе

В сентябре Xiaomi представила Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, разделив презентации моделей серии, как это делает Apple. В прошлом году модели Pro не вышли за пределы Китая, поэтому и на этот раз никто не ожидал их появления на мировом рынке. Однако компания подтвердила, что они всё-таки появятся в Европе, и это приятная новость, ведь у них есть то, чего нет у других, а именно дополнительный экран на задней панели.

По слухам, цены будут следующими. Xiaomi 18 Pro на 256 ГБ будет стоить 1449 евро, или примерно 73 500 грн, версия на 512 ГБ — 1649 евро, или около 83 600 грн, а Pro Max на 512 ГБ — единственная доступная конфигурация — €1849, то есть почти 93 700 грн. Эта модель Pro Max заметно дороже прошлогодней Xiaomi 17 Ultra.

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Причины всем известны. Кризис на рынке памяти, вызванный спросом на ИИ, продолжается: производители отдают предпочтение более выгодным заказам, а производителям смартфонов приходится платить огромные суммы за компоненты. Это подорожание ложится на плечи покупателей.

Что изменится в глобальной версии

Характеристики останутся топовыми, но с небольшими отличиями от китайских версий, что типично для Xiaomi. В версии Pro емкость аккумулятора сократится с 7000 до 6000 мА·ч, а в Pro Max — с 8500 до 7050 мА·ч. Остальные характеристики должны остаться без изменений.

А в Украине

Xiaomi официально работает в Украине, и её флагманы здесь продаются. Например, Xiaomi 17 Ultra стоит от 62 999 грн, а базовая модель Xiaomi 17 — от 41 999 грн. Однако прошлогодние модели Pro и Pro Max с дополнительным экраном официально не поступили в Украину, поэтому пока неизвестно, выйдут ли у нас модели 18 Pro. Украинские цены обычно отличаются от европейских, но ориентиром может служить следующее: если 17 Ultra уже стоит более 60 тысяч, то следующие флагманы вряд ли будут дешевле.