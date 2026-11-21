Кремний способен существенно увеличить ёмкость литий-ионных аккумуляторов, но имеет один серьёзный недостаток. Во время зарядки он сильно расширяется и разрушает сам себя. Авторы нового обзора, опубликованного в журнале The Innovation, считают, что решить проблему поможет не более прочный защитный слой, а такой, который будет двигаться вместе с материалом.

Почему кремний так привлекателен и так проблематичен

Теоретическая ёмкость кремния составляет около 4200 мА·ч на грамм, что примерно в 11 раз больше, чем 372 мА·ч/г у графита, из которого обычно изготавливают аноды современных батарей. Однако во время зарядки кремний может увеличиваться в объеме аж на 400 %, и это создает колоссальную механическую нагрузку.

При первой зарядке на поверхности анода электролит разлагается и образуется тонкая пленка, так называемый слой SEI. Он пропускает ионы лития, но блокирует электроны и не дает электролиту разлагаться дальше. На графите такой слой обычно стабилен, а на кремнии постоянно растрескивается из-за изменения объёма. Каждая трещина обнажает свежий кремний, на котором снова образуется пленка. Со временем возникает пористая трехмерная структура, которая препятствует движению ионов и постепенно «съедает» электролит, из-за чего батарея теряет ёмкость.

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Что предлагают ученые

Ранее исследователи пытались снизить напряжение, создавая кремний в виде наноструктур или покрывая его углеродом. Однако, как отмечают авторы обзора, это не решает проблему постоянного разрушения и восстановления защитного слоя.

Вместо этого они предлагают использовать концентрированные электролиты, которые изменяют химический процесс образования пленки. В результате может образоваться плотный слой толщиной 5–10 нанометров со скоплениями фторида, оксида и нитрида лития.

Ключевая идея заключается в сочетании жесткости и гибкости. Нанокластеры фторида лития размером 2–5 нанометров будут служить каркасом внутри полимерной матрицы, которая растягивается вместе с кремнием. Динамические химические связи способны разрываться и образовываться заново, поэтому такой слой сможет частично «зарастать» трещины. Авторы описывают структуру с эластичной внешней частью и более жестким внутренним слоем.

До реальных батарей ещё далеко

Пока что все эти принципы в совокупности не были продемонстрированы в батареях промышленного масштаба. Авторы называют практические цели, а именно: емкость более 4 мА·ч на квадратный сантиметр, электроды толщиной менее 100 микрометров и более 500 циклов заряда с сохранением 80% начальной емкости. Большинство имеющихся исследований проводятся на лабораторных полуэлементах, которые плохо отражают реальные условия, а стандартного способа оценить, насколько хорошо адаптивный слой реагирует на изменения, до сих пор нет. Следующим шагом авторы видят моделирование и подбор материалов с помощью машинного обучения.

Эта тема уже не является чисто лабораторной. Кремний-углеродные аккумуляторы, в которых к графиту добавляют немного кремния, появляются в современных смартфонах и позволяют разместить батареи емкостью 7000–9000 мА·ч в привычный корпус. Чем лучше учёные научатся сдерживать расширение кремния, тем больше его можно будет добавить, а значит, тем дольше будут работать телефоны и электромобили от одного заряда.