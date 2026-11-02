NVIDIA убрала GeForce RTX 5080 из магазина: цены на видеокарту выросли более чем вдвое

Компания NVIDIA удалила GeForce RTX 5080 из списка видеокарт в своём американском интернет-магазине. Вместе с моделью исчезли соответствующие предложения и фильтры поиска, хотя отдельная страница устройства по-прежнему доступна. Ранее аналогичная ситуация возникла с флагманской GeForce RTX 5090, что усилило слухи о возможных изменениях в производственных планах компании.

В то же время более младшие модели GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 остаются в каталоге, хотя и помечены как отсутствующие в наличии. NVIDIA официально не объяснила, почему более старшие модели исчезли из основного списка товаров. Сам по себе этот факт не подтверждает прекращение их производства, но может свидетельствовать о проблемах с доступностью видеокарт.

GeForce RTX 5080 подорожала более чем вдвое

Ситуация уже отразилась на американском розничном рынке. GeForce RTX 5080 дебютировала с рекомендованной ценой 999 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 45 400 гривен. Однако в конце октября найти видеокарту за такую сумму стало практически невозможно.

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По данным Tom’s Hardware, самая дешевая модель PNY GeForce RTX 5080 ARGB Epic-X RGB OC, доступная на момент проверки, стоила 2199 долларов, или почти 100 тысяч гривен. Таким образом, розничная цена превысила первоначальную более чем в 2,2 раза. При этом речь идет о предложениях американских продавцов, а не об официальном повышении рекомендованной цены со стороны NVIDIA.

Рост цен связывают с ограниченными поставками, высоким спросом и дефицитом компонентов памяти. По информации профильных изданий, запасы старших моделей серии GeForce RTX 50 у продавцов постепенно сокращаются, хотя точные объемы производства компания не раскрывает.

Готовит ли NVIDIA новую версию RTX 5080

На фоне исчезновения видеокарты из каталога появились предположения, что NVIDIA может отказаться от нынешней GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти в пользу новой модификации с 24 ГБ GDDR7. По неофициальной информации, такая версия может появиться в конце 2026-го или в начале 2027 года. Однако производитель пока не подтвердил ни существование новой модели, ни сроки её выхода.

Еще одно возможное объяснение ситуации — перераспределение производственных мощностей в пользу профессиональных графических ускорителей. Спрос на оборудование для искусственного интеллекта остается высоким, а специализированные решения приносят производителям значительно больше прибыли. В то же время прямых доказательств того, что именно это стало причиной исчезновения RTX 5080 из магазина, пока нет.

На официальной странице GeForce RTX 5080 на сайте NVIDIA по-прежнему указана рекомендуемая стартовая цена в 999 долларов. Поэтому говорить об окончательном снятии видеокарты с производства пока преждевременно. Пока что главной проблемой для покупателей остаётся её ограниченная доступность и существенное подорожание на американском рынке.