NVIDIA прибрала GeForce RTX 5080 з магазину: ціни на відеокарту зросли більш ніж удвічі

Компанія NVIDIA прибрала GeForce RTX 5080 зі списку відеокарт у своєму американському онлайн-магазині. Разом із моделлю зникли відповідні пропозиції та фільтри пошуку, хоча окрема сторінка пристрою залишається доступною. Раніше аналогічна ситуація виникла з флагманською GeForce RTX 5090, що посилило чутки про можливі зміни у виробничих планах компанії.

Водночас молодші GeForce RTX 5070 Ti та RTX 5070 залишаються в каталозі, хоча й позначені як відсутні в наявності. NVIDIA офіційно не пояснила, чому старші моделі зникли з основного списку товарів. Сам по собі цей факт не підтверджує припинення їх виробництва, але може свідчити про проблеми з доступністю відеокарт.

GeForce RTX 5080 подорожчала більш ніж удвічі

Ситуація вже позначилася на американському роздрібному ринку. GeForce RTX 5080 дебютувала з рекомендованою ціною 999 доларів, що за поточним курсом становить приблизно 45 400 гривень. Однак наприкінці жовтня знайти відеокарту за таку суму стало практично неможливо.

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За даними Tom’s Hardware, найдешевша доступна на момент перевірки модель PNY GeForce RTX 5080 ARGB Epic-X RGB OC коштувала 2199 доларів, або майже 100 тисяч гривень. Таким чином, роздрібна ціна перевищила початкову більш ніж у 2,2 раза. При цьому йдеться про пропозиції американських продавців, а не про офіційне підвищення рекомендованої вартості NVIDIA.

Зростання цін пов’язують з обмеженими поставками, високим попитом та дефіцитом компонентів пам’яті. За інформацією профільних видань, запаси старших моделей серії GeForce RTX 50 у продавців поступово скорочуються, хоча точні обсяги виробництва компанія не розкриває.

Чи готує NVIDIA нову версію RTX 5080

На тлі зникнення відеокарти з каталогу з’явилися припущення, що NVIDIA може відмовитися від нинішньої GeForce RTX 5080 із 16 ГБ пам’яті на користь нової модифікації з 24 ГБ GDDR7. За неофіційною інформацією, така версія може з’явитися наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Проте виробник поки не підтвердив ані існування нової моделі, ані термінів її виходу.

Ще одне можливе пояснення ситуації — перерозподіл виробничих потужностей на користь професійних графічних прискорювачів. Попит на обладнання для штучного інтелекту залишається високим, а спеціалізовані рішення приносять виробникам значно більше прибутку. Водночас прямих доказів того, що саме це стало причиною зникнення RTX 5080 з магазину, наразі немає.

Офіційна сторінка GeForce RTX 5080 на сайті NVIDIA досі містить рекомендовану стартову ціну 999 доларів. Тому говорити про остаточне зняття відеокарти з виробництва передчасно. Поки головною проблемою для покупців залишається її обмежена доступність і суттєве подорожчання на американському ринку.