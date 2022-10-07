Google презентувала Pixel Watch. Найкращий смарт-годинник для Android смартфонів?

Важко згадати, як довго світ чекав на прем’єру смарт-годинника Pixel Watch. Сьогодні це надзвичайно довге очікування закінчилося, оскільки виробник нарешті офіційно представив свій флагманський годинник, який повинен стати ідеальним компаньйоном для Android смартфонів.

Перший смарт-годинник Google отримав круглий 41-міліметровий корпус зі сталі, який виділяється на тлі численних наслідувачів Apple Watch. Справа вбудована апаратна клавіша, що виконує функцію колесика управління, що обертається, за аналогією з Digital Crown від головного конкурента.

Лицьову сторону займає 1.2-дюймовий екран, прикритий загартованим склом Gorilla Glass 5. Виробник зазначає, що грані гаджета максимально плавно переходять у ремінець. У комплекті з годинником йдуть два браслети: стандартний силіконовий та еластичний ремінець-петля для спортсменів.

Працює Pixel Watch під керуванням Wear OS, за рахунок вбудованого помічника Google ними можна управляти за допомогою голосових команд. Також годинник отримав вбудований мікрофон, динамік та підтримку eSIM, що дозволяє приймати дзвінки. Є NFC та набір датчиків для відстеження фізичної активності та стану власника, включаючи додаток ЕКГ для перевірки серцевого ритму на наявність миготливої ​​аритмії. У випадку надзвичайної ситуації доступна опція Emegency SOS, а в 2023 буде додано виявлення падіння з автоматичним екстреним викликом.

Крім того, годинник можна використовувати для навігації та музики, він має 32 ГБ вбудованої пам’яті, куди можна завантажувати музику для офлайн-відтворення.

Pixel Watch є водонепроникними до 50 метрів, підтримує швидку зарядку (до 50% за 30 хвилин) і зможе підключатися тільки до пристроїв з Android 8 Oreo або пізнішої версії. Щодо автономності, Google обіцяє, що при повному заряді гаджет здатний пропрацювати до 24 годин.

Google Pixel Watch доступний у двох варіантах: LTE та Wi-Fi. Ціна – 349 та 399 доларів відповідно.