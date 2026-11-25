Нова флагманська лінійка Samsung може приховувати неприємний нюанс для покупців. Судячи з останніх витоків, найсучаснішу оперативну пам’ять і найшвидші накопичувачі отримають не всі Galaxy S27 Pro та S27 Ultra, а лише версії з великим обсягом пам’яті.

Серія Galaxy S27 складатиметься з чотирьох моделей, і Samsung, схоже, розподілить «залізо» між ними сходинками. Базові Galaxy S27 та S27+ залишаться з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1 у версіях на 256 і 512 ГБ. Таку саму зв’язку нібито отримають Galaxy S27 Pro на 256 і 512 ГБ, а на 16 ГБ LPDDR6 та UFS 5.0 перейде лише топова версія Pro на 1 ТБ.

Galaxy S27 Ultra матиме схожу схему, але з додатковою сходинкою. Базова версія на 256 ГБ отримає ту саму конфігурацію з LPDDR5X та UFS 4.1, що й молодші моделі. Варіант на 512 ГБ перейде на 12 ГБ LPDDR6 і UFS 5.0, а версія на 1 ТБ запропонує 16 ГБ LPDDR6 та UFS 5.0.

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Модель і накопичувач Оперативна пам’ять Накопичувач Galaxy S27 і S27+ (256 і 512 ГБ) 12 ГБ LPDDR5X UFS 4.1 Galaxy S27 Pro (256 і 512 ГБ) 12 ГБ LPDDR5X UFS 4.1 Galaxy S27 Pro (1 ТБ) 16 ГБ LPDDR6 UFS 5.0 Galaxy S27 Ultra (256 ГБ) 12 ГБ LPDDR5X UFS 4.1 Galaxy S27 Ultra (512 ГБ) 12 ГБ LPDDR6 UFS 5.0 Galaxy S27 Ultra (1 ТБ) 16 ГБ LPDDR6 UFS 5.0

На практиці це означає, що за новою пам’яттю доведеться йти до дорожчих конфігурацій. Покупець Galaxy S27 Pro на 256 чи навіть 512 ГБ або базового S27 Ultra залишиться без головних апгрейдів нового покоління.

А різниця тут суттєва. За даними Samsung, UFS 5.0 забезпечує послідовне читання до 10,8 ГБ/с і запис до 9,5 ГБ/с, а також приблизно на 40% вищу енергоефективність порівняно з UFS 4.1. LPDDR6 своєю чергою пропонує помітно більшу пропускну здатність, ніж LPDDR5X. Найбільше це відчується в багатозадачності, під час копіювання великих файлів, завантаження ігор і роботи локальних ШІ-функцій.

Варто пам’ятати, що це поки лише витоки, і Samsung їх не підтверджувала. Остаточні характеристики, регіональні відмінності та ціни ще можуть змінитися до прем’єри, яку очікують на початку 2027 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung розглядає повернення до 8 ГБ оперативної пам’яті в Galaxy S27, а також що флагмани Galaxy S27 можуть подорожчати сильніше, ніж очікувалося.