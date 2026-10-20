Samsung Galaxy S27 може розчарувати покупців: компанія розглядає повернення до 8 ГБ оперативної пам’яті

Samsung готує наступне покоління флагманських смартфонів Galaxy S27, однак свіжі витоки вказують на доволі суперечливе рішення виробника. У компанії нібито розглядають можливість випуску базового Galaxy S27 та більшого Galaxy S27+ з 8 ГБ оперативної пам’яті, хоча їхні попередники вже стандартно оснащуються 12 ГБ.

Про можливі конфігурації повідомило видання SammyGuru із посиланням на інсайдерів. За їхніми даними, обмеження може торкнутися лише окремих ринків, тоді як в інших країнах смартфони збережуть 12 ГБ оперативної пам’яті в базових версіях.

Головною причиною такого рішення називають зростання вартості компонентів. Samsung намагається стримати подорожчання майбутніх флагманів, тому використання меншого обсягу RAM може стати одним зі способів скорочення виробничих витрат.

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Чим це загрожує покупцям Galaxy S27

Для розуміння ситуації достатньо поглянути на нинішнє покоління. Galaxy S26 та Galaxy S26+ отримали по 12 ГБ оперативної пам’яті незалежно від обсягу накопичувача. Якщо Samsung справді повернеться до 8 ГБ у молодших конфігураціях S27, це означатиме фактичний крок назад.

Водночас 8 ГБ оперативної пам’яті не обов’язково зроблять смартфон повільним. Такого обсягу досі достатньо для більшості повсякденних завдань, включно з месенджерами, браузером, фотографуванням та багатьма сучасними іграми.

Проблеми можуть виникати під час активної багатозадачності, роботи з вимогливими застосунками та використання окремих функцій штучного інтелекту, які виконують обчислення безпосередньо на пристрої. Менший обсяг RAM також потенційно скорочує запас продуктивності на наступні роки.

Це особливо важливо для покупців дорогих смартфонів Samsung, які розраховують користуватися пристроєм протягом п’яти-семи років.

Новий Galaxy S27 Pro може отримати до 16 ГБ RAM

Водночас старші представники сімейства, навпаки, можуть отримати більше оперативної пам’яті.

За попередніми даними, Samsung планує випустити чотири основні моделі: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.

Для версій Pro та Ultra розглядаються конфігурації з 12 ГБ RAM і накопичувачами на 256 або 512 ГБ. Максимальні модифікації з 1 ТБ пам’яті можуть отримати вже 16 ГБ оперативної пам’яті.

Таким чином виробник зможе сильніше розмежувати можливості звичайних і преміальних моделей, одночасно стимулюючи покупців переходити на дорожчі пристрої.

Проте остаточної інформації немає. Попередні витоки, зокрема опубліковані GSMArena у вересні, вказували на 12 ГБ оперативної пам’яті для всіх моделей Galaxy S27. Тому нинішні повідомлення про 8 ГБ слід розглядати лише як один із можливих сценаріїв.

Дизайн нових смартфонів суттєво не зміниться

Окремо в мережі з’явилися зображення захисного скла для майбутніх смартфонів Samsung. Вони дозволяють приблизно оцінити розміри екранів і свідчать про те, що виробник не планує радикально змінювати зовнішність базових моделей.

Очікувані діагоналі дисплеїв виглядають так:

Galaxy S27 — 6,27 дюйма;

Galaxy S27 Pro — 6,47 дюйма;

Galaxy S27+ — 6,66 дюйма;

Galaxy S27 Ultra — 6,89 дюйма.

Найцікавішою новинкою може стати Galaxy S27 Pro. Йому приписують частину можливостей Ultra у компактнішому корпусі, що дозволить Samsung запропонувати альтернативу тим, хто хоче отримати флагманські характеристики без надто великого смартфона.

Презентацію серії Galaxy S27 очікують на початку 2027 року. До цього часу компанія ще може змінити як конфігурації пам’яті, так і остаточний склад лінійки.

Тому говорити про гарантоване повернення 8 ГБ RAM поки зарано. Проте сама поява таких повідомлень показує, що подорожчання пам’яті може вплинути навіть на найдорожчі смартфони наступного покоління.

Теглайн: Нові витоки про Samsung Galaxy S27 вказують на можливе повернення 8 ГБ RAM у базових моделях. Водночас версії Pro та Ultra можуть отримати до 16 ГБ пам’яті.