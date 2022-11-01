На Aliexpress розпродають топові пилососи від Dreame

Пилососи стали одним із найбільш затребуваних товарів, коли з’явилися роботизовані моделі. Спочатку вони сприймалися як іграшки, як якийсь технічний винахід. Але користувачі швидко зрозуміли, що такі пристрої можуть бути реальними помічниками у будинку. І, дійсно, прибирати з їхньою допомогою стало простіше та легше. Не менш актуальні і простіші моделі, що не мають можливості проводити прибирання в автономному режимі.

У рамках акції на Aliexpress, яка пройде з 1 по 12 листопада, компанія Dreame розпродає свої топові моделі, ми підібрали кращі з них:

Dreame Bot D9

Відмінним вибором буде роботизована модель Dreame Bot D9 . Пилосос зібраний у тонкому корпусі, що дає перевагу під час прибирання під меблями. У пилу не залишається жодного шансу затриматися у вашій квартирі. У ньому з’явилося багато нового і, зокрема, система точного планування карт. Пилосос легко долає перешкоди, висота яких не перевищує 20 міліметрів. Передбачено не лише сухе, а й вологе прибирання. Експерти відзначають такі переваги, як ємна батарея, що гарантує 150 хвилин роботи, та невисокий рівень шуму, що особливо актуально для мешканців багатоквартирних будинків. В період акції ціна пристрою – $242.

Dreame T30

Не менший інтерес представляє пилосос Dreame T30. Головна його фішка у вертикальній конструкції. Пилосос має підвищену ергономіку і користуватися ним легко і просто. Живлення пристрою здійснюється від вбудованої батареї, запасу ємності вистачає на півтори години роботи. Модель оснащена контейнером для збирання сміття об’ємом 600 мл. Розробники зробили його по-справжньому розумним. При виявленні пилу пристрій аналізує його розмір і вибирає оптимальний рівень всмоктування для забезпечення кращої якості прибирання та економії заряду батареї. Купити такий пилосос можна за $310.

Dreame H11 Max

Робот-пилосос зручний тим, що може забиратися в квартирі навіть без вашої участі. Але, якщо мова заходить про важкодоступні місця або генеральне прибирання, то тут він програє повноцінним пилососам. Особливо якщо вони ще й миючі. А особливо якщо ще й бездротові. У Dreame є такі. Dreame H11 Max – бездротовий миючий пилосос , який впорається з будь-якими забрудненнями завдяки мотору з потужністю всмоктування 10 000 Па та двом резервуарам для рідини. До одного заливається чиста вода, а до іншого — відпрацьована. Це дозволяє пилососу не розвозити бруд по всій квартирі, а можна очищати приміщення.

Для вашої зручності на ручці пилососу розміщено кольоровий OLED-екран . Де ви ще таке бачили? На ньому виводиться вся актуальна інформація — про потужність всмоктування, режим роботи, стан акумуляторної батареї, час роботи до підзарядки і т.д., тощо. Єдиний мінус такого типу пилососів – короткий час роботи: всього 36 хвилин . Але, з іншого боку, на ринку майже немає моделей, які працюють більше, не кажучи вже про те, що ви швидше за все і так виб’єтеся з сил за півгодини, що він тягне без підзарядки.

Dreame L10 Pro – чорний та білий варіанти



Але Dreame L10 Pro – зовсім інша справа. Крім стандартного лідара, він також оснащується особливою тривимірною системою лазерної навігації , яка дозволяє йому бачити перешкоди на відстані до 8 метрів та будувати свій маршрут так, щоб оминути їх. У відгуках пишуть, що це реально працює. Якщо звичайний робот-пилосос вимагає, щоб ви заздалегідь прибрали все з підлоги, то Dreame L10 Pro це не потрібно. Він самостійно розгляне всі перешкоди, об’їде їх і навіть забереться навколо них так, щоб не застрягти.

По факту – Dreame L10 Pro – це ідеальний пилосос для тих, хто не терпить взагалі ніякого прибирання. Адже готувати підлогу для виїзду робота — ще задоволення. А тут ви можете не прибирати ні іграшки за своєю дитиною, ні власні шкарпетки, ні якісь інші предмети, які опинилися на підлозі. Просто довірте всю роботу Dreame L10 Pro. Він все зробить сам. За технічною частиною тут теж все ок: сила всмоктування 4000 Па , якої вистачить навіть для збирання килимів, ємний акумулятор, здатний забратися на території до 250 кв. м., вологе прибирання і, звичайно, підтримка Mi Home та Аліси .

Зараз придбати чорну та білу версії можна придбати на Aliexpress за 307 доларів.

Dreame Bot D10 Plus

Dreame Bot D10 Plus відмінно підійде як для використання у приватному будинку, так і у квартирі. Він має потужну батарею, що забезпечує до 150 хвилин безперервної роботи, а його контейнера достатньо для використання протягом 45 днів. Для точної навігації використається LiDAR, керований алгоритмом SLAM. Як і іншими моделями бренду, ним можна керувати зі смартфона. Тепер його ціна опустилася до 412 доларів.

Також за акційними цінами можна придбати моделі: Dreame Bot Z10 Pro, Dreame Bot F9, Dreame H12, Dreame P10 Pro та Dreame Bot W10.