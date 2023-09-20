Samsung Galaxy S22 по 5G здійснив перший дзвінок до космосу

Інженери американської компанії AST SpaceMobile змогли організувати зв’язок із космічним супутником через 5G. Про це повідомляє видання Forbes.

У рамках проекту фахівці AST SpaceMobile здійснили перший дзвінок до космосу: інженери зі США змогли підключитися до супутника BlueWalker 3, розташованого на низькій навколоземній орбіті. Сеанс зв’язку відбувся 8 вересня, вчені використали стандарт 5G та звичайний смартфон Samsung Galaxy S22.

За словами інженерів, за допомогою стандарту зв’язку п’ятого покоління вдалося налагодити голосовий зв’язок та передачу даних зі швидкістю до 14 мегабіт на секунду. У рамках проекту AST SpaceMobile співпрацювали з компаніями Vodafone, AT&T та Nokia.

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“Ми більш ніж будь-коли впевнені, що космічний широкосмуговий зв’язок може допомогти розширити підключення до інтернету по всьому світу”, – зазначив директор AST SpaceMobile Абель Авеллан. У майбутньому компанія має намір запустити в космос 168 супутників та конкурувати з компанією Starlink Ілона Маска.

Опитані Forbes фахівці відзначили, що супутники компанії розташовуватимуться на низькій навколоземній орбіті, тому організувати покриття зв’язку на всій планеті буде досить складно. Для збільшення покриття потрібний запуск геосинхронних супутників.