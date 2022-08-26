Польща закупить танків Abrams на суму 1,1 мільярда доларів

Контракт вартістю 1,148 мільярда доларів, укладений наприкінці липня, за даними польської армії, забезпечить Польщі нові можливості зв’язку, вогневої потужності та броні для її майбутнього парку “Абрамсів”, йдеться у заяві компанії від 25 серпня.





Перші M1A2 SEPv3 Abrams, які спочатку були запрошені Польщею рік тому, як очікується, надійдуть на озброєння армії цієї країни на початку 2025 року, йдеться в заяві армії США. Навчання польських солдатів почалося після відкриття Академії підготовки танків Abrams на полігоні Biedrusko, про що армія оголосила раніше цього місяця. Минулого місяця армія США надала країні 28 танків Abrams з цією метою.

Польща поспішає модернізувати свої бронетанкові можливості, оскільки офіційні особи вивчають перебіг нападу Росії на Україну. У цьому конфлікті танки та артилерія відіграли вирішальну роль з обох боків. Західна військова підтримка цих видів озброєнь Україні, зокрема з боку Польщі, за повідомленнями, допомогла українським силам утримати російських загарбників на сході країни.

“Сила НАТО полягає в її єдності, яка ніколи не була такою великою, як сьогодні”, – сказав Дуг Буш, начальник відділу комплектування армії. “Ця нагорода є прикладом того, що армія продовжує працювати з нашими промисловими партнерами над збільшенням виробництва критично важливого військового обладнання, щоб забезпечити задоволення потреб наших партнерів та союзників”.