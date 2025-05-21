Гарячий та працює не довго: журналісти не в захваті від Samsung Galaxy S25 Edge

Журналісти вже отримали доступ до тонкого флагмана Samsung Galaxy S25 Edge і активно готують огляди, попутно розкриваючи нову інформацію.

Ресурс SamMobile розповів про автономність пристрою. Як і очікувалося, дива не сталося. Акумулятор на 3900 мА*год дозволяє смартфону працювати приблизно чотири години на одному заряді. Це в режимі увімкненого екрану.

«В середньому ми отримуємо 2,5–4 години роботи екрану на одному заряді», — SamMobile.

Samsung обіцяє цілий день роботи від акумулятора, але в реальності досягти такої автономності не виходить. Навіть якщо протягом дня не навантажувати смартфон складними завданнями на кшталт ігор, автономність все одно буде нижчою за заявлену — близько 20 годин.

Автору SamMobile новий тонкий флагман нагадав Galaxy S10e. Він використовував батарею на 3100 мА*год і теж не відрізнявся високою автономністю.

«Час роботи акумулятора Galaxy S25 Edge в кращому випадку середній і дуже схожий на Galaxy S10e, незважаючи на те, що новий смартфон має батарею на 800 мА*год більше», — SamMobile.

Також з’явилася інформація про нагрівання. Samsung Galaxy S25 Edge використовує топовий чіпсет Snapdragon 8 Elite і перероблену під тонкий корпус систему охолодження. В результаті смартфон приблизно на п’ять градусів гарячіший, ніж інші моделі S25. Навіть без навантаження.

«Можливо, Samsung варто було вибрати 7-ядерну версію чіпа, щоб досягти кращого балансу між продуктивністю та ефективністю», — SamMobile.

Galaxy S25 Edge надійде в продаж 23 травня. До того моменту повинні з’явитися повноцінні огляди з докладними тестами «заліза», камер і автономності. В Європі смартфон продаватимуть за ціною від 1249 євро.