Hardnews

Хай живе король: названі найпотужніші Android-смартфони

04.09.2021
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Xiaomi Black Shark 4 Pro

Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro виявився найпродуктивнішим за підсумками серпня. Про це повідомляється в звіті популярного китайського бенчмарка AnTuTu.


Орієнтований на геймерів флагманський апарат від Xiaomi втримав перше місце в рейтингу, набравши 864 тисячі балів. На другій позиції з 846 балами опинився Iqoo 8 Pro, на третій – RedMagic 6 Pro, який отримав 829 тисяч очок. Лідер рейтингу виявився єдиним телефоном, який отримав 16 гігабайт оперативної пам’яті. Також флагман має чіп Qualcomm Snapdragon 888 і 512 гігабайт вбудованої пам’яті.

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Аутсайдером в рейтинг найпотужніших девайсів був названий Vivo X60 Pro +, який замикає топ-10 з 804 тисячами очок. Також в список потрапили Iqoo 8, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9, Realme GT і Xiaomi Mix 4.

Найбільше представників в ретинг – по два пристрої -Мають Xiaomi, OnePlus і Iqoo.

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04.09.2021
1 хвилина на прочитання

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