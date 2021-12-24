Створено унікальний смартфон, який гарантує “у 100 разів вищу” безпеку серед всіх Android-телефонів

Колишні співробітники компанії Essential, заснованої творцем Android, відкрили свою фірму та працюють над новим смартфоном. Його відмінною рисою стануть розширені опції безпеки, за рахунок чого рівень захисту приватності виявиться “у 100 разів вище”, ніж у сучасних смартфонів на Android. Реліз заплановано на літо 2022 року.





Смартфон для цінителів приватності

Творці смартфона Essential Phone, за яким стоїть “батько” Android Енді Рубін (Andy Rubin), пішли від нього та працюють над новим смартфоном. Він буде орієнтований на безпеку персональних даних користувачів і надійде у продаж, за попередніми прогнозами, влітку 2022 року.

Як пише профільний ресурс Android Police, для роботи над новим апаратом автори Essential Phone заснували у квітні 2020 р. у Канаді нову компанію Osom Products. У її витоків знаходиться Джейсон Кітс (Jason Keats), який брав безпосередню участь над Essential Phone.

До своєї компанії він переманив кілька колег зі штату Essential. Їхнє нове творіння отримало назву Osom OV1 (Osom Vault One), але надалі воно ще може змінитися.

За словами Кітса, головною особливістю Osom OV1 стане його пильна увага до того, які дані збирають встановлені на смартфоні програми, а також з якими файлами на пристрої працюють. Розробник пообіцяв, що в плані відкритості надання цих відомостей користувачеві новий Osom OV1 виявиться у 100 разів кращим за будь-який Android-смартфон.

Інші функції приватності в новому апараті Кітса поки що не заявлені. Тим часом існують смартфони, в яких є апаратні вимикачі камер, модулів зв’язку, GPS-ресивера та мікрофона.

Попередній анонс

Джейсон Кітс провів лише попередній показ свого Osom OV1. До повноцінного анонсу залишається ще кілька місяців.

Розгорнута прем’єра Osom OV1 запланована на кінець лютого 2022 р. Вона пройде в Барселоні у рамках виставки Mobile World Congress 2022. Не виключено, що захід і, отже, всі анонси пройдуть в онлайн-форматі через це відбудеться з Consumer Electronics Show 2022 у січні 2022 р.

З такою зовнішністю смартфон може загубитися серед сотень Android-мобільників

Всі технічні характеристики Osom OV1 будуть розкриті саме на MWC, а поки Кітс обмежився заявою, що цей смартфон ніяк не пов’язаний ні з Енді Рубіном, ні з його компанією. Він запевнив усіх, що Osom OV1 не є наступником Essential Phone і що всередині смартфона стоїть процесор Qualcomm.

Як повідомляє Android Police, Кітс і його команда не стали випробовувати долю і віддавати перевагу маловідомим операційним системам або писати власне ПЗ. Їхній новий Osom OV1 буде працювати на Android і, можливо, навіть обійдеться без додаткових графічних оболонок. У смартфоні заздалегідь заявлена ​​підтримка сервісів Google, тобто в ньому будуть і магазин Play, і YouTube, і багато іншого, чого немає в Android-смартфонах Huawei.

При цьому абсолютно незрозуміло, чим компанія Кітса займалася майже два роки з моменту заснування. Також немає даних, чому сканер відбитків пальців у їхньому смартфоні не вбудований в екран або хоча б у кнопку включення, а винесений на задню панель, як у найбюджетніших Android-дзвонилках.

Створити та втратити Android

Енді Рубін, засновник Essential та творець Essential Phone, є ключовою фігурою в історії ОС Android. Він створив її в 2003 році, і спочатку це була ОС для фотокамер. Рубін заснував однойменну компанію для розвитку платформи, після чого у 2005 р. продав її з усіма напрацюваннями Google. Інтернет-гігант спершу хотів зробити з Android ОС для звичайних стільникових телефонів, але після виходу iPhone у 2007 р. переглянув свої плани, внаслідок чого Android перетворилася на ту систему, яка існує досі.

Енді Рубін залишив Google у 2014 р., мотивуючи це необхідністю реалізації власних проектів, у тому числі бізнес-інкубатора для стартапів з виробництва гаджетів. Він ніколи публічно не обговорював Essential та свої плани щодо цього проекту.

Прем’єра Essential Phone відбулася у травні 2017 р. Це був топовий смартфон з корпусом з титану та кераміки та можливістю підключення додаткових модулів за допомогою двох конекторів. Джейсон Кітс у розмові з експертами Android Police негативно відгукувався про це технічне рішення, називаючи його кошмаром для розробників смартфона.

Знімна камера з 360-градусним оглядом була однією з фішок телефону Рубіна.

Смартфон повністю провалився у продажу. Однією з причин такого результату стала занадто висока початкова вартість $700 на фоні численних конкурентів. Звичайно, у 2021 така ціна вже не виглядає відразливою, але у 2017 р. ситуація на ринку була іншою.

Оригінальний Essential Phone швидко зник із прилавків. У 2019 р. Енді Рубін задумав випустити смартфон Essential Phone PH-2 з неймовірно витягнутим та дуже вузьким екраном для перегляду соцмереж.

Смартфонів, подібних до виходу Essential Phone PH-2, на ринку немає

Ідеї ​​Рубіна щодо випуску такого апарату збутися не судилося. У результаті його компанія так і залишилася автором одного-єдиного далеко не найкомерційніше успішного смартфона.